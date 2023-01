I migliori vini d’Italia 2023 sotto i 15€: come fare un figurone ce lo dice la prestigiosa guida

Ogni anno la famosa classifica Gambero Rosso stila la guida Berebene: una rassegna che riunisce le migliori offerte per qualità prezzo sparse per la Penisola. Decreta poi i vincitori di ciascuna categoria: eccoli.

Che sia presso la grande distribuzione organizzata, oppure presso una piccola enoteca, vale lo stesso discorso: si può acquistare un’ottima bottiglia di vino senza investire grandi patrimoni. Certo non è una regola fissa, è importante avere qualche punto di partenza. Ma proprio per questo esistono alcune guide in grado di aiutarci. D’altronde all’interno del costo di una bottiglia, alle volte si pagano componenti ulteriori rispetto la qualità. Alcune volte semplicemente siamo disposti a pagare di più per un nome famoso. Ad ogni modo, ecco i migliori vini d’Italia 2023 sotto i 15 € secondo la guida Berebene di Gambero rosso.

Il miglior rosso, bianco, rosé e le bollicine

Il premio per il miglior rosso viene aggiudicato da un prodotto siciliano, il Frappato 2021 Biscaris. Si tratta di un vino che trova le sue origini nel territorio di Vittoria, dove la famiglia Pepi produce vini naturali utilizzando metodologie biodinamiche. Si tratta di un vino dal sapore fresco, dal retrogusto persistente e con intense note aromatiche fruttate. Colpisce per la bevibilità senza far mancare una complessità sensoriale.

Per trovare il miglior bianco d’Italia per rapporto qualità prezzo dobbiamo invece spostarci a nord-ovest, in quel corridoio di vitigni arrampicati tra mari e monti che corrisponde al territorio ligure. Il protagonista in questione è il Riviera Ligure di Ponente Pigato Ma René del 2021. Certamente notevole, farà impazzire gli amanti dei sapori leggiadri: chiari sentori di fiori gialli, ma anche mandorla e macchia mediterranea: bere un sorso di questo gradevolissimo bianco ci trasporta a contatto con tanti sapori naturali. Abbinamenti? Trenette al pesto in classico stile genovese, oppure antipasti di mare.

Progressivamente più ricercati e richiesti: si tratta dei vini rosati, che appassionano sempre più i pasti e le serate degli Italiani. La palma del migliore per qualità prezzo va al Cerasuolo d’Abruzzo del 2021 di Cingilia. Una gradevole mineralità accompagna un profumo di evidente di ciliegie, proveniente da vitigni autoctoni cresciuti sui rilievi che circondano il Gran Sasso. Un vino apprezzabile per la grande beva, da non farsi scappare.

La migliore bollicina proviene invece dalla Campania. Si tratta del Brut – Dryas. Nato da uve fiano, considerato un potenziale esponente di primo piano degli spumanti nazionali. Uno dei segreti sembra essere la rifermentazione controllata in autoclave che garantisce un perlage persistente ma elegante.

Infine ecco il vincitore dei vini dolci. Proviene da una delle terre più celebri in Europa per la vocazione vitivinicola. Si tratta del Piemonte, dove nasce il Moscato d’Asti Canelli Collezione 56 ’21 di Vallebelbo. Si tratta di un prodotto molto elegante e leggiadro, ottimo risultato di una cooperativa molto apprezzata.

Bere un buon vino è sempre una grande esperienza, anche se alcuni segreti sembrano incomprensibili ai più. Come l’origine della bottiglia da 75 cl, oppure il motivo che ci spinge a pagare di più quando compriamo un vino nei supermercati.