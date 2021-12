Il Natale è allegria, affetto, calore, famiglia e tutto ciò che di bello possa esserci.

È anche pranzi a più non posso e portate infinite, dall’antipasto al dolce. In ogni casa non si aspetta altro che l’arrivo della vigilia, da trascorrere tutti insieme, godendosi la presenza dei propri cari e deliziosi pasti.

Il 25, poi, non possono mancare tartine al salmone, grandi teglie di pasta al forno e secondi di carne o pesce. E per concludere, ecco i mitici panettoni o i dolci tipici di ogni regione d’Italia.

Bene, manca però qualcosa all’appello, o meglio, al menu natalizio. Certamente il vino, preferibilmente rosso e tra quelli suggeriti in questo articolo, ma non solo. Manca soprattutto lo spumante, accompagnatore d’eccellenza di ogni dolce che si rispetti e di ogni piatto con i fiocchi e controfiocchi. Noi della Redazione ne abbiamo scelto alcuni in base all’ottimo rapporto qualità-prezzo, scopriamoli subito.

La differenza tra prosecco e spumante

Iniziamo con un’importantissima precisazione. Spesso si tende a confondere il prosecco con lo spumante, due alcolici diversi seppur con caratteristiche simili. Infatti, il prosecco è un particolare vino bianco che si produce in Veneto e Friuli-Venezia Giulia, mentre lo spumante è un tipo di vino. Si dice a questo proposito che lo spumante sia una vera e propria categoria di vini, in cui rientrano anche alcune tipologie di prosecco.

Fatta questa piccola premessa, la distinzione ci serve per capire quando è preferibile bere l’uno e l’altro. Gli esperti suggeriscono di consumare il prosecco durante l’antipasto e di optare, invece, per lo spumante verso la fine, magari insieme al dolce.

Andiamo adesso alla nostra lista e vediamo i migliori in commercio.

Ecco i migliori spumanti da comprare al supermercato senza dilapidare un intero stipendio

Il primo suggerimento è il Rocca dei Forti, un brut molto apprezzato e ad un costo a dir poco competitivo. Il prezzo si aggira intorno ai 4 euro e normalmente non supera i 5.

Proseguiamo con un Cavit Trento Muller Thurgau, anch’esso al prezzo di poco meno di 5 euro, gode di ottime recensioni da parte di tantissimi utenti.

Il nostro terzo suggerimento è leggermente più caro ed è un brut come i due precedenti. Parliamo del Sella e Mosca, al costo di circa 9 euro, proprio come il Forchir Ribolla gialla, meno conosciuto e per questo leggermente di nicchia.

