A quasi un mese dal Natale ci sembrava doveroso cominciare a parlare di regali. È vero che il regalo dell’ultimo minuto si può sempre rimediare ma perché non cominciare per tempo? Sicuramente puntare su un regalo creato da noi, e fatto con amore, darà più soddisfazioni sia a chi lo fa che a chi lo riceve.

Non è necessario svuotare il portafoglio per far capire a qualcuno quanto bene gli vogliamo. Basta regali banali e costosi perché è possibile donare emozioni ed essere davvero originali con questo oggetto fai da te a costo quasi zero. Serviranno pochi elementi, un po’ di tempo per prepararlo e tanto, tanto, amore.

Con pochi euro regaleremo ai nostri amici, parenti, compagni di vita, un qualcosa che li accompagnerà per tantissimi giorni donando loro grandi emozioni. Unico punto a sfavore, come detto, non possiamo ritrovarci all’ultimo secondo per prepararlo. Come andremo a vedere, più che la spesa di denaro, bisognerà dedicare qualche ora, o giorno, per preparare il nostro meraviglioso regalo.

Stiamo parlando del “barattolo dei pensieri positivi”. Un semplice vasetto di vetro, o qualsiasi altro contenitore, con al suo interno delle pergamene con stampati dei pensieri positivi. Chi riceverà il dono avrà la possibilità di prendere quotidianamente un bigliettino e farsi accompagnare durante la giornata dal pensiero positivo letto.

Saremo noi a decidere quanti pensieri inserire all’interno del barattolo. Potremmo metterne anche 365 per augurare positività tutto l’anno a chi lo riceve.

Occorrente

Per realizzare i nostri doni pieni di emozioni servono pochi oggetti facilmente reperibili, anche di riciclo:

contenitori (possono essere dei vasetti di nutella, dei contenitori di plastica, barattoli delle conserve ecc.);

carta (i biglietti potremmo scriverli a mano o, più semplicemente, al computer e stamparli);

nastro di raso (colori vari in base anche all’occasione);

tessuto (ricavare dei quadrati per ricoprire il tappo);

spago o piccoli elastici.

Procedimento

La prima cosa da fare è ricercare le frasi da scrivere. Scegliamo quante trovarne per creare il nostro “barattolo dai N. pensieri positivi”. Sarà sufficiente fare una ricerca su un qualsiasi motore di ricerca scrivendo aforismi, frasi motivazionali, pensieri positivi. Vedremo che ci sarà l’imbarazzo della scelta. Se abbiamo parecchio tempo a disposizione possiamo, come detto, scriverli a mano. Altrimenti, possiamo scriverli in un foglio Word, scegliendo carattere, dimensione e con il semplice copia e incolla risulterà tutto più semplice.

Trovati i nostri pensieri, non ci resta che ritagliarli ed arrotolarli come delle piccole pergamene. Chiuderli con un elastico o con dello spago e inserirli nel barattolo che avremo precedentemente decorato a piacere, o lasciato al naturale. Per decorare il barattolo potremmo usare della polvere glitter e colla vinilica, o dei pennarelli indelebili, basterà solamente armarci di fantasia.

Una volta inseriti tutti i bigliettini, chiudere il barattolo con il tappo che avremmo anch’esso decorato o semplicemente coperto con un riquadro di tessuto. Se utilizziamo il tessuto, fissiamolo con un nastrino di raso chiudendolo con un bel fiocchetto e, volendo, aggiungere un bigliettino con il nome di chi riceverà il dono.

Un regalo davvero originale, contro gli sprechi (visto che si possono utilizzare materiali di riciclo) che verrà sicuramente apprezzata moltissimo.