Quant’è bello passeggiare all’aria aperta nelle giornate assolate e con un clima mite.

Ogni luogo ha le sue caratteristiche ed è solo camminando che possiamo osservarle e goderne appieno. Pensiamo per un attimo alla differenza tra ciò che vediamo quando siamo in macchina e quando, invece, siamo a piedi. Nel primo caso, dovremo stare attenti alla strada, ai pedoni, ai semafori ed alle altre macchine. Probabilmente faremo anche le strade “in automatico”, perché già le conosciamo e non ci serve alcun supporto. In questi casi, purtroppo, non vedremo nulla del posto in cui ci troviamo.

Diversamente, muovendoci a piedi saremo piacevolmente costretti ad osservare ciò che ci circonda. Ecco perché passeggiare è importante e dovremmo cercare di farlo un po’ di più.

Ma vediamo cos’ha detto la rivista inglese The Guardian a proposito delle 6 città europee migliori per passeggiare.

Ecco la città italiana eletta tra le migliori in Europa per camminare all’aria aperta

Berlino, Marsiglia, Siviglia, Copenaghen, Lisbona e… Trieste. Sono queste le prescelte ed ecco la città italiana eletta tra le migliori in Europa per camminare all’aria aperta.

Capoluogo della Regione Friuli-Venezia Giulia, in un precedente articolo abbiamo parlato di Trieste a proposito delle vacanze estive. Difatti, l’abbiamo definita la città italiana dai tratti un po’ viennesi e un po’ meridionali che incanterà i turisti con i suoi tramonti sul mare.

Ma come mai quest’onore e cosa avrà di così speciale passeggiare nel capoluogo italiano dalle origini austroungariche?

La risposta si trova innanzitutto nel suo meraviglioso lungomare. A Trieste è possibile passare dal mare al centro città in soli due minuti. Dai negozi di Corso Italia al tramonto sul Molo Audace, la distanza è brevissima.

Senza considerare gli affascinanti vicoli del centro storico, dal quartiere ebraico sino a San Giusto.

E i parchi?

I parchi di Trieste

Molti dicono che Trieste non sia famosa per i parchi, ma non è proprio così. Forse non conoscono il Parco di Villa Giulia, il Parco Farneto ed il Giardino di Villa Revoltella, poco distanti dal centro città.

Qui è possibile immergersi nella natura, fare jogging in mezzo al verde e ammirarne le attrazioni, come la fontana del Giardino di Villa della Revoltella.

Non solo svago e bellezze per gli occhi, ma anche aria fresca e pulita che fa bene ai polmoni e allo spirito. Alternare mare, città e natura è fondamentale per stare bene e a Trieste tutto ciò è assolutamente possibile.

È questo il motivo per cui i giornalisti inglesi le hanno conferito questa bella “nomina”, perché non valutare noi stessi con i nostri occhi?