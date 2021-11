Il Natale si avvicina, ma prima di questo dobbiamo affrontare il famoso Black Friday. E bisogna farlo nel modo più saggio possibile, senza farsi prendere dal panico per gli sconti e comprare tutte cose inutili. Quindi il consiglio fondamentale è comprare ora alcuni regali di Natale, in questo modo potremo usufruire di interessanti sconti, anche fino al 70% in alcuni casi. A Natale regaliamo questi preziosi oggetti da comprare scontati grazie al Black Friday. Vediamo, allora, alcuni oggetti di design da regalare a tutta la famiglia o agli amici.

I negozi che fanno gli sconti sono veramente tantissimi e oggi parte la settimana del Black Friday, anche se alcuni brand hanno già iniziato a fare piccoli sconti. Anche moltissimi multibrand hanno aderito al famoso venerdì nero.

A Natale regaliamo questi preziosi oggetti da comprare scontati grazie al Black Friday

Un regalo sempre giusto, con cui è veramente difficile sbagliare, è un bellissimo set di tazzine da caffè. Ad esempio Tokyo design studio ha realizzato un set da 6 tazzine Espresso con cucchiaino e piattino in porcellana, decorate tutte diverse. Prezzo 35,60 euro invece di 44,50 euro.

Se invece amiamo la luce, non possiamo allora che guardare alle famose creazioni di Seletti. Ad esempio la famosa lampada mouse, iconica del brand, possiamo trovarla scontata del 20% e quindi invece di 79 euro costerà 63,20 euro.

Anche Missoni Home aderisce agli sconti. Si trovano, infatti, tantissimi asciugami con la famosa stampa zig zag in offerta. Della categoria merceologica simile ci sono anche quelli di Ralph Lauren. Molto interessante è invece il portabottiglie di Alessi, disegnato da Giulio Iacchetti. Questo portabottiglie ne contiene una in ogni modulo. Una scanalatura alla base permette di incastrare ogni modulo ad un altro, andando così a creare una struttura da appoggiare alla parete.

Un regalo molto particolare e per i veri amanti del food design è lo sbuccia arance di Alessi, nato dall’idea di Gabriele Chiave. Questo sbuccia arance è caratterizzato da un design ergonomico in acciaio inossidabile. Prezzo scontato 16,10 euro invece di 23 euro.

Un altro regalo per chi ama le piante può essere un bellissimo vaso in porcellana. In commercio durante il periodo del Black Friday ce ne sono veramente tanti di alcuni designer famosi a prezzi molto accessibili. Ed ecco che così i regali di Natale ce li siamo tolti dalla mente.

Approfondimento

Basta con i soliti capelli noiosi perché ora dal parrucchiere tutte stanno chiedendo questo taglio