Nel precedente report avevamo evidenziato come dopo i massimi storici il segnale di vendita dello Swing Indicator avrebbe potuto spingere al ribasso le azioni BB Biotech. Da quel momento abbiamo assistito a una discesa da area 85 euro giù fino in area 74 euro per un ribasso di circa il 15%

Quindi, il segnale di vendita ha colpito nel segno, ma questa settimana potrebbe vedere la riscossa delle azioni BB Biotech. Dei futuri scenari suggeriti dall’analisi grafica, però, ci occuperemo nella prossima sezione. Adesso ci concentriamo sulla valutazione del titolo.

Dal punto di vista della valutazione dal confronto tra il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, e le attuali quotazioni emerge un titolo azionario sottovalutato di circa il 50%. Sottovalutazione non solo confermata, ma anzi amplificata, dal confronto del P/E di BB Biotech (circa 5,3) con quello del settore di riferimento pari a circa 13,7. Praticamente le quotazioni potrebbero più che raddoppiare rispetto agli attuali valori prima di allinearsi alla media del settore.

Altro punto a favore dell’azienda la sua situazione finanziaria. La società, infatti, non ha praticamente debiti visto che il rapporto debito totale/capitale è di poco inferiore al 7%

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 25% circa.

Il segnale di vendita ha colpito nel segno, ma questa settimana potrebbe vedere la riscossa delle azioni BB Biotech: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo BB Biotech (MIL:BB) ha segnato un ultimo prezzo in chiusura del 8 dicembre a quota 74,9 euro per un rialzo dello 0,67%.

Time frame settimanale

La proiezione in essere è ribassista, ma la settimana in corso potrebbe rappresentare un importante punto di svolta. Come si vede dal grafico, infatti, settimana scorsa ha visto la rottura dell’importantissimo supporto in area 74,10 euro (I obiettivo di prezzo), un chiaro segnale ribassista. Tuttavia, la settimana in corso sta registrando l’immediata riscossa dei rialzisti. Al momento, infatti, le quotazioni si sono riportate sopra il livello indicato. Qualora la chiusura settimanale dovesse confermare il segnale, allora potremmo assistere a una pronta ripartenza rialzista. Soprattutto se venisse confermato il segnale di acquisto del BottomHunter. In questo caso le azioni BB Biotech potrebbero portarsi ben oltre i 100 euro con un rialzo superiore al 50% rispetto ai livelli attuali.

Se, invece, dovesse continuare la proiezione al ribasso gli obiettivi sono quelli indicati in figura.