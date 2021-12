Per ENAV sarà questa la volta buona per partire finalmente al rialzo? Per l’ennesima volta, infatti, le quotazioni del titolo si sono riportate sul supporto in area 3,654 euro.

Nel corso del 2021 questo livello ha sempre rappresentato il punto di approdo dei ribassi e quello di ripartenza verso area 4,4 euro. È chiaro, quindi, che solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare lo slancio per un movimento direzionale.

Qualora dovessimo, finalmente, assistere a una ripresa della direzionalità, dove si potrebbero dirigere le azioni ENAV?

Al rialzo l’obiettivo più vicino passa per area 5,202 euro, mentre la massima estensione rialzista per area 5,998 euro. Per i ribassisti, invece, l’obiettivo più vicino si trova in area 2,984 euro con la massima estensione ribassista in area 2,314 euro.

Vista la lunga e ampia fase laterale si consiglia di non anticipare i movimenti del mercato, ma di attendere

La valutazione del titolo ENAV

Dal punto di vista della valutazione abbiamo indicazioni contrastanti. Se si guarda al rapporto prezzo/utili il titolo è molto sopravvalutato. Il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, invece, esprime una sottovalutazione superiore al 20%. La sottovalutazione è confermata dal rapporto EBITDA/fatturato dell’azienda che è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.

Gli stessi analisti che coprono il titolo sono prudenti con un consenso medio accumulare e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di poco superiore al 15%.

Un altro aspetto interessante di ENAV è il rendimento del suo dividendo che anche per i prossimi anni dovrebbe aggirarsi intorno al 3%.

Per quel che riguarda le prospettive di crescita degli utili le attese sono per un circa 5% medio annuo per il prossimo triennio, un livello inferiore alla media del settore di riferimento.

Per ENAV sarà questa la volta buona per partire finalmente al rialzo? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario ENAV (MIL:ENA) ha chiuso la seduta dell’8 dicembre a quota 3,792 euro in ribasso del 1,46%.

Time frame settimanale

Approfondimento

