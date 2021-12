Pandoro o panettone? È questa la sfida più ardua del Natale, che vede contrapposti gli amanti del tipico dolce veronese agli appassionati dello sfidante milanese.

Generalmente, gli adulti scelgono il panettone, mentre i più piccoli preferiscono il pandoro. Sarà che ha un sapore più dolce, soprattutto se si pensa alla montagna di zucchero che lo ricopre totalmente. D’altra parte, il pandoro funge anche da alimento per eccellenza delle colazioni natalizie, inzuppato nel latte e con tanta crema alle nocciole. Proprio così, perché gli inguaribili golosi amano spalmare un gigante cucchiaio di crema al cioccolato o alle nocciole su una soffice fetta di pandoro.

Bene, ma come ogni Natale, anche quest’anno siamo indecisi su quale scelta fare al supermercato. Qual è il dolce veronese migliore come rapporto qualità-prezzo? Noi abbiamo fatto delle ricerche ed ecco i nostri suggerimenti.

Ecco i migliori pandori da comprare al supermercato senza spendere un patrimonio

In passato, si è parlato di alcune birre italiane spesso sottovalutate a causa del loro basso prezzo. Tanti si staranno chiedendo cosa c’entri la birra col pandoro e lo spieghiamo subito. Come in quell’occasione abbiamo sottolineato che il prezzo non è sempre indicativo della qualità di un prodotto, questa volta facciamo la stessa precisazione. Infatti, non serve acquistare il dolce più caro per essere sicuri che sia anche buonissimo.

Cominciamo quindi con il primo suggerimento. Ci riferiamo al pandoro Maina, che lo scorso anno ha ottenuto il primo posto nella classifica di Altroconsumo per rapporto qualità-prezzo. Il costo si aggira intorno ai euro 3,50 per 750 grammi, molto competitivo sul mercato dei prodotti alimentari natalizi.

Anche il pandoro Balocco si aggira intorno ai euro 3 ed è uno dei preferiti dagli italiani insieme al classico Bauli, leggermente più caro. Costa infatti poco meno di euro 5.

Il più impensabile

Ecco i migliori pandori da comprare al supermercato senza spendere un patrimonio, vediamo adesso qualcosa che forse non ci aspettavamo. In base alle recensioni dei prodotti, basate sull’apprezzamento dei consumatori, abbiamo notato un elemento importante. Si tratta dei prodotti con il marchio dei supermercati, come il noto marchio Conad. E proprio il pandoro del famoso supermercato ha riscosso in questi anni un grandissimo successo, specialmente in ragione del suo costo inferiore ai euro 3.

Beh, adesso che ci siamo fatti un’idea possiamo già fare la spesa e perché no, magari goderci una mitica colazione con il tipico dolce veronese. Non dobbiamo per forza aspettare il 25, la golosità si sta già facendo sentire.