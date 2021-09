Se c’è una cosa che tutti amano della fredda stagione, quella è sicuramente l’atmosfera invernale.

Le luci della città, la neve in montagna e il calore del piumone sono quei dettagli che rendono l’inverno un periodo di calore e condivisione. A proposito di condivisione, è impossibile negare che il collante per eccellenza tra le persone è uno ed uno soltanto: il cibo.

Come non pensare al pranzo di Natale, alla cena della Vigilia e al veglione di Capodanno. Tutti eventi in cui, oltre a divertirsi insieme, certamente si mangia.

L’inverno, poi, è quella stagione in cui si sperimenta in cucina e si preparano tantissimi dolci. Ecco perché abbiamo pensato a un manicaretto molto semplice ma delizioso da preparare per allietare i nostri pomeriggi invernali e autunnali. Una ricetta veloce che stupirà per la sua incredibile dolcezza.

Farà esplodere le papille gustative questo dolce al cucchiaio da servire in un bicchiere

Il dolce che oggi proporremo si gusta al cucchiaio e ha una consistenza molto morbida e delicata. Si tratta della crema al pistacchio e cioccolato bianco, da impreziosire con della granella di mandorle o nocciole.

Ecco tutto ciò che ci serve per 3 persone:

100 ml di latte;

2 tuorli d’uovo;

150 grammi di cioccolato bianco;

100 grammi di panna liquida;

30 grammi di zucchero bianco;

100 grammi di pasta di pistacchio;

granella di mandorle o di nocciole q.b.

Basteranno pochi minuti e non servirà il forno, vediamo come prepararla.

Procedimento e composizione

Innanzitutto, creiamo una cremina, sbattendo i tuorli insieme allo zucchero. Dopo aver mescolato, scaldiamo insieme la panna e il latte per qualche minuto e uniamoli alla cremina. Versiamo il composto in un pentolino e cuociamo a fuoco lento per massimo 10 minuti.

Passiamo quindi al cioccolato, tritiamolo, mettiamolo in una scodella e aggiungiamo il composto ancora caldo. Mescoliamo e uniamo anche la pasta di pistacchio. È preferibile frullare gli ingredienti, in modo da ottenere una crema compatta e uniforme. Una volta terminato, versiamo nuovamente il composto in una scodella e lasciamo in frigorifero per circa mezz’ora.

Serviamo nei bicchieri o nelle coppe da macedonia e decoriamo con la granella di mandorle o di nocciole. Farà esplodere le papille gustative questo dolce al cucchiaio da servire in un bicchiere durante un pomeriggio con gli amici o come dessert dopo cena. Un piccolo manicaretto per dedicarci finalmente alla nostra amata cucina.