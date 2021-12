Re indiscusso di ogni Natale, il panettone non potrà mai mancare nelle case di noi italiani.

Ne esistono tantissimi tipi, di diverse marche e di vario prezzo. In commercio possiamo trovarne vari gusti, da quelli al pistacchio ai ripieni al cioccolato. Chi non ama andare troppo fuori le regole, può optare per quello classico, una tradizione intramontabile che ci permette di assaporare il “vero” panettone.

Tuttavia, quando si parla del dolce più famoso nel periodo natalizio, la platea dei consumatori si divide in due categorie. Da un lato gli amanti dei canditi e dall’altro chi li detesta quasi incondizionatamente. Beh, oggi Noi della Redazione vogliamo sorvolare sull’eterna sfida tra pro e contro canditi e concentrarci su un dettaglio fondamentale. Difatti, ogni anno ci sentiamo confusi in mezzo al bene e non sappiamo quale sia il migliore da scegliere.

Ecco qualche piccolo consiglio che aiuterà i nostri Lettori nell’ardua scelta.

Sono geniali questi 4 trucchetti per capire se un panettone è di buona qualità

Grazie ad alcune ricerche, i nostri esperti hanno scoperto che esistono dei piccoli segreti per capire quale panettone sia buono e quale, invece, da scartare.

Iniziamo dal primo, il colore. Infatti, per realizzare questo delizioso manicaretto, è fondamentale utilizzare il tuorlo d’uovo che dona al panettone la classica tonalità gialla. Se ci appare sbiadito e tendente al bianco, significa che le quantità di tuorlo sono insufficienti e non si è rispettata la ricetta originale.

Andiamo al secondo segreto, la doratura. Anche l’occhio vuole la sua parte e stavolta non solo per una questione estetica, ma anche di gusto. Infatti, la crosta non deve presentare segni di bruciatura tendenti al nero o al marrone molto scuro.

Non solo la vista, anche la consistenza è fondamentale. È questo dunque il terzo trucchetto, per cui un panettone si considera buono quando risulta soffice al taglio e al tatto.

Una questione di buchi

Non è finita qui, perché manca ancora un segreto al nostro appello. Sono geniali questi 4 trucchetti per capire se un panettone è di buona qualità, vediamo qual è l’ultimo. Ci riferiamo ai cosiddetti alveoli, i buchi tipici dell’impasto che ci danno informazioni sulla lievitazione del nostro dolce. Infatti, se sono grandi e disomogenei, allora il panettone avrà lievitato correttamente e sarà certamente morbido. Diversamente, potremmo trovarlo duro e asciutto.

Non serve essere degli chef, basta imparare qualche regola semplice semplice e anche i meno esperti di cucina sapranno barcamenarsi tra i mille panettoni disponibili.