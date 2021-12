Una corretta pulizia della nostra casa è una sfida che perseguiamo giorno dopo giorno. Detersivi, prodotti appositi, ma anche rimedi della nonna o prodotti provenienti dalla nostra cucina, spesso ci vengono in aiuto con risultati davvero insperati.

La pulizia e la sanificazione del bagno poi, è senza dubbio tra le sfide più interessanti che la nostra casa ci mette di fronte. Il bagno è infatti l’angolo della nostra casa che con maggiore attenzione necessita di essere sanificato al meglio.

Ecco un alleato insospettabile di cui non possiamo più fare a meno per una profonda pulizia della nostra doccia

E quindi, siamo sempre alla continua ricerca di alleati che ci aiutino nelle pulizie. Spesso ci coalizziamo con il bicarbonato, l’aceto o il sale, amici di tante battaglie. Prodotti facilmente reperibili in casa che ci regalano interessanti soluzioni. Ma quando si parla di bagno, le proviamo davvero tutte per sanificarlo al meglio. Oltre al bicarbonato, l’aceto e altri prodotti presenti nelle nostre dispense, per una corretta pulizia della doccia e dei sanitari, possiamo utilizzare il cremor tartaro. Un prodotto utilizzato soprattutto in cucina, un lievito naturale, solitamente impiegato per dare sofficità e morbidezza alle nostre ricette dolci e salate.

Lo apprezziamo, per esempio, in preparazioni come la pizza o il pane, dove sostituendolo al lievito di birra, permette una lievitazione veloce ed istantanea. Abbiamo già accennato in passato alle potenzialità del cremor tartaro per la pulizia del water. In questo articolo, andremo a vedere un altro incredibile e possibile utilizzo nel nostro bagno.

Una soluzione efficace

Come anticipato, grazie al cremor tartaro, riusciamo con la combinazione di pochi ingredienti naturali a effettuare una corretta igienizzazione dei nostri sanitari. Molti di noi amano la vasca, altri preferiscono la doccia, che sia una o l’altra scelta, questo prodotto è un valido alleato per la pulizia. Pertanto, possiamo iniziare a rimuovere le tracce di ruggine dai sanitari creando un composto con dell’acqua e un cucchiaino di cremor tartaro.

Andiamo ad applicare il nostro composto sui sanitari con l’aiuto di una spugnetta. Possiamo poi concludere la pulizia con acqua e aceto per rimuovere il calcare. Spruzziamo l’aceto all’interno della vasca e dei sanitari e lasciamolo agire per 20 minuti. Dopo di che andiamo a sciacquare il tutto con acqua fredda.

Ecco un alleato insospettabile di cui non possiamo più fare a meno per una profonda pulizia della nostra doccia, pochi prodotti per igienizzare al meglio i nostri sanitari.

