Il momento di scegliere un nome per il proprio figlio è sicuramente concitato e grave. Sia per la tradizione italiana, sia per il peso che questa scelta avrà sulla vita futura del bambino, occorre scegliere un nome all’altezza. Spesso, infatti, si ovvia alla questione scegliendo il nome del nonno o dello zio, con il rischio, però, di trovarsi con gli stessi nomi nella famiglia.

D’altra parte, anche nella società ci sono nomi ben più diffusi di altri: Rodolfo non ha paragoni rispetto a Giuseppe o Giovanni. Nel 2018 era uscito un report sulla natalità nel nostro Paese che oltre a investigare il numero di figli per coppia ci ha dato anche un altro interessante elemento di valutazione. Ebbene sì, esistono dei nomi molto diffusi in Italia, con delle tendenze che vanno avanti da anni. Infatti, ecco i migliori nomi per bambini più diffusi in Italia da anni.

I risultati del report

La parte del report relativa alla scelta del nome si apre con una constatazione molto forte. Ci sono migliaia e migliaia di nomi disponibili. Per la precisione, più di ventinove mila che variano dai nomi più tradizionali a quelli più moderni.

Inoltre, sempre nello studio c’è un chiaro riferimento alla questione sociale della scelta del nome. Le famiglie con redditi più alti tendono a scegliere la tradizione mentre quelle con i redditi più bassi optano maggioritariamente per nomi moderni e stranieri. Questi ultimi non vanno considerati necessariamente come facenti parte di recenti ondate migratorie, quanto piuttosto a mode derivanti da film. Kevin, Jonathan e Samantha sono spesso socialmente contingentati.

Ecco i migliori nomi per bambini più diffusi in Italia da anni

Per venire, invece, alla scelta del nome, nel 2018 il più scelto dagli italiani era Leonardo. Il risultato ha stupito tutti, dato che il nome più scelto in Italia è tradizionalmente Francesco. Il terzo nome più scelto è Alessandro. Insieme questi 3 nomi fanno l’8% delle scelte complessive.

Se pensiamo che ci sono ventinove mila nomi a disposizione, capiamo bene la netta prevalenza di questi ultimi sul totale. In particolare, se ci concentriamo sui primi 30 notiamo che rappresentano quasi un nome su due in Italia, addirittura il 45%. A seguire, troviamo Lorenzo, Mattia, Gabriele, Andrea, Riccardo, Tommaso ed Edoardo.

