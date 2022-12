Ecco i giochi da fare a casa per animare il veglione di Capodanno con gli amici e non costano nulla

Domani sera in tanti festeggeranno il Capodanno in casa, con amici e parenti. A parte il cenone, cosa fare mentre si aspetta la mezzanotte? Ecco qualche idea di gioco da fare insieme e senza spendere nulla.

Mancano, ormai, poche ore al Capodanno che dirà addio al 2022 e darà il benvenuto al 2023. In tanti, sicuramente, festeggeranno in piazza o al ristorante. Molti, però, sono quelli che, anche per motivi economici, si organizzeranno aspettando la mezzanotte in casa.

Con amici e parenti, con il classico “ognuno porta qualcosa” e brindisi collettivo. Facendo bene attenzione a come ci vestiremo, evitando di mettere certi colori. A cominciare dai collant e calze più appropriati per il 31 dicembre. Come attendere la mezzanotte in compagnia? Quali giochi fare insieme senza spendere euro?

Ecco alcune idee di giochi da fare in casa per divertirsi insieme

Uno dei giochi che si possono fare insieme è passa il cappello. In pratica, tutte le persone si mettono in cerchio. Uno avrà il cappello in testa e dovrà passarlo sulla testa del vicino. La difficoltà è che non si possono usare, in nessun modo, le mani. Se il cappello dovesse cadere per terra, si viene eliminati.

Un altro gioco che potrebbe rendere divertente il nostro veglione in compagnia è il ballo di coppia. Che, però, non è un banale ballo a due. Esiste una complicazione. Ovvero, si balla su un foglio di giornale. Ogni coppia deve ballare senza mai uscire dal foglio. Attenzione che la difficoltà non è solo quella. Una volta eliminata la prima coppia, nel secondo turno si piega il foglio a metà. Che diventerà, quindi, più piccolo. E via dicendo. In ogni ulteriore turno, si dimezza il foglio.

Sono tante le idee di gioco per trascorrere divertendosi le ultime ore dell’anno

Ecco i giochi da fare a casa durante il veglione di Capodanno, e non solo. Ad esempio, si potrebbe giocare con i vestiti. Come? Ci sono almeno due idee che potremmo fare per la sera del 31. La prima è il gioco delle differenze. In pratica, viene sorteggiata una persona che deve allontanarsi. A questo punto, gli altri partecipanti si scambiano degli indumenti.

Il concorrente, rientrando, dovrà indovinare le differenze di vestiario di ognuno. Vince chi farà meno errori. Un altro gioco è pesca dal sacco. In pratica, si dovranno prendere vestiti e accessori anche un po’ vistosi e metterli dentro un sacco. Ognuno pescherà il vestito o l’accessorio e dovrà indossarlo. Le risate sono garantite.

Ecco i giochi da fare a casa e con tanta fantasia le risate sono garantite

Sono molti altri i giochi che possiamo fare in casa attendendo la mezzanotte. Ad esempio, pesca il chicco di riso. Gioco molto semplice, ma davvero divertente. In pratica, in un piatto di plastica dovremo mettere un certo numero di chicchi di riso. A fianco, un piatto di plastica vuoto.

A questo punto, gli sfidanti dovranno munirsi di pinzette e spostare un chicco alla volta nel piatto a fianco. Vince, ovviamente, chi, per primo, sposta tutti i chicchi nell’altro piatto di plastica. Un classico poi è sempre il gioco dei mimi. Si formano squadre di tre giocatori. In un vaso vanno messi dei fogliettini con una cosa da imitare. Potrebbe essere un film, un oggetto o altro. Vince chi ne indovina di più.