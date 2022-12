Nuovi concorsi ENAC per 114 laureati anche in Economia e Giurisprudenza oltre Ingegneria e Medicina

L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) ha pubblicato i nuovi bandi per l’assunzione di 114 unità, varie professionalità. I concorsi sono per soli esami o per titoli ed esami a seconda del profilo in questione. Considerati i termini di candidatura per il 26 gennaio, vediamo quali sono le figure ricercate.

Gli estratti dei bandi ENAC sono apparsi sulla G.U. n. 102 del 27 dicembre, mentre sul portale ENAC sono ravvisabili i testi completi delle selezioni. Sintetizziamo in questa sede i passaggi chiave dei nuovi concorsi ENAC per 114 laureati anche in Economia e Giurisprudenza oltre agli esperti di volo.

Il concorso per esami per 60 ingegneri

Una selezione riguarda 60 ingegneri professionisti, di cui 20 ingegneri aerospaziali, 30 civili e 10 ingegneri elettronici. Una parte dei posti è ad assunzione immediata e il resto ad assunzione posticipata ed eventuale, a seconda delle esigenze organizzative dell’Ente.

Si richiede pieno possesso dei requisiti generici per l’impiego pubblico. Per ingegneri elettronici e aerospaziali l’idoneità fisica all’impiego andrà comprovata da certificato rilasciato da un Ente di cui al bando. Poi occorre la laurea attinente al profilo a cui ci si candida (vecchio o nuovo ordinamento) e l’iscrizione all’Albo degli Ingegneri.

Il bando per i funzionari e gli ispettori di volo

Un’altra ricerca riguarda la selezione di 34 funzionari nei ruoli ENAC, area tecnico economica amministrativa e amministrativa. Oltre ai requisiti generici si richiede il diploma di Laurea specialistica o magistrale o a ciclo unico in Giurisprudenza, Scienze dell’Economia, Scienze statistiche o equiparate.

Invece il bando per 12 ispettori di volo riguarda 4 nel settore trasporto aereo commerciale con velivoli a lungo raggio, 4 con elicotteri e 4 settore aviazione civile. Il capitolo dei requisiti specifici di ammissione alle selezioni è molto articolato.

In sintesi, serve il diploma di maturità, la licenza di pilota ATPL A o H o CPL H a seconda dei profili. Poi esperienza minima di pilotaggio, esperienza come esaminatore e/o istruttore e/o come comandante (dettagli al bando), abilitazione di tipo, idoneità medica al volo di classe 1 in corso di validità.

I restanti 2 concorsi pubblici ENAC

Un altro bando riguarda la selezione di 3 medici chirurghi nei ruoli ENAC per i quali si richiede Laurea in Medicina e Chirurgia. Inoltre occorre l’iscrizione all’Ordine dei Medici e il diploma di specializzazione in ambito sanitario.

Infine si selezionano 5 avvocati professionisti nei ruoli ENAC. Anche qui occorre il pieno possesso dei requisiti generici validi per l’impiego pubblico e la Laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento in Giurisprudenza. Ai candidati è altresì richiesta l’iscrizione all’Albo degli Avvocati.

Nuovi concorsi ENAC per 114 laureati anche in Economia e Giurisprudenza oltre a Medicina

Le istanze, tutte, andranno inviate online con credenziali digitali, una volta compilato il modulo elettronico sulla piattaforma di cui al sito ENAC. Ai candidati è chiesto il versamento del contributo spese di 10 euro inserendo l’apposita causale a seconda del concorso a cui si partecipa. I termini di candidatura sono per il 26 gennaio.

Le fasi selettive prevedono eventuale prova preselettiva in base alle istanze pervenute. La prova scritta è a contenuto teorico-pratico, variabile a seconda del profilo in questione. Ai candidati ammessi alla prova orale arriverà apposita comunicazione PEC.

Data la molteplicità dei dettagli ai bandi, si invita il Lettore a consultare integralmente il testo di proprio interesse.