Se non sai come cucinare le cipolle queste 2 idee potrebbero essere molto utili

In crisi perché sei a corto di idee su cosa cucinare con le cipolle fresche appena comprate? Ecco qualche consiglio sfizioso e veloce.

Le cipolle sono uno degli alimenti più amati al Mondo. Il loro sapore caratteristico è unico nel suo genere. C’è a chi non piace e, in effetti, bisogna ammettere che presenta un sapore molto intenso e forte. A volte l’odore di cipolla dura anche a lungo, però non se ne può fare a meno. Per questo motivo andremo a vedere alcune ricette utilizzando le cipolle ad esempio come contorno.

Ingredienti per le cipolle stufate in padella

La prima ricetta che andiamo a vedere è quella delle cipolle stufate in padella e gli ingredienti necessari sono:

3 cipolle bianche;

bianche; 1 bicchiere di vino bianco;

bianco; 4 cucchiai di olio EVO;

2 foglie d’ alloro ;

; q.b. di pepe e sale.

Se non sai come cucinare le cipolle segui queste due ricette

Sarà una ricetta alquanto semplice, quindi ci occuperà anche poco tempo. Prendiamo le cipolle e le tagliamo a rondelle non troppo grosse e né troppo sottili. Le mettiamo in una padella antiaderente con i cucchiai di olio. Amalgamiamo il tutto così che le cipolle vengano ricoperte dall’olio. Le facciamo rosolare e successivamente aggiungiamo il sale. A questo punto possiamo aggiungere gli aromi, quindi pepe e alloro.

Adesso possiamo lasciare in cottura per circa 30 minuti. Passato questo tempo necessario andiamo ad aggiungere anche il vino e cuciniamo a fiamma alta per un po’, fino a quando non sarà sfumato l’alcol. Serviamo tiepide, anche su una buona fettina di pane al forno.

Zuppa di cipolle e patate

Se volessimo preparare invece un’idea per un primo piatto, possiamo pensare a questa zuppa deliziosa. Anche durante il periodo delle feste può essere consumata. Gli ingredienti sono:

600 g di patate ;

; 500 g di cipolle;

80 g di burro;

40 g di farina;

500 ml di brodo vegetale;

vegetale; q.b. di sale e pepe.

Procedimento

Il primo passaggio da fare è quello di tagliare sia la cipolla che la patata. Quindi prendiamo due ciotole e le tagliamo. Mettiamo in una pentola abbastanza capiente il burro insieme alle cipolle. Questo procedimento ci servirà per farle appassire. Bisognerà cuocere per 30 minuti con il coperchio. Quando saranno passati 30 minuti, mettiamo il brodo vegetale, il sale e il pepe. Mettiamo anche un po’ di farina. Questo è un piccolo trucchetto per farla sembrare più densa e cremosa, infatti il risultato che otterrai sarà proprio questo. Quindi lasciamo cucinare un altro po’ e poi serviamo.

Questa è una tipologia di zuppa che può essere consumata sia fredda che calda, anche se comunque è meglio consumarla un po’ più calda. La si può abbinare a dei semplici crostini di pane oppure lasciarla così com’è. Ci sono davvero tantissimi modi per cucinarle. L’importante in questi casi è avere inventiva per far sì che escano dei deliziosi piatti. Queste due ricette possono essere utilizzate anche tranquillamente in un regime dietetico, in quanto non presentano nemmeno chissà quante kcal. Se non sai come cucinare le cipolle, quello che abbiamo visto può essere un ottimo compromesso.