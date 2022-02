In tutti gli armadi dovrebbero esserci dei capi passepartout da indossare per ogni occasione. Sono almeno 5 i vestiti indispensabili da avere sempre a portata di mano. Tra questi c’è anche la camicia, in particolare quella bianca. Perfetta per i contesti più formali, è adatta anche a quelli più informali se abbinata nel modo giusto.

Spesso ci si domanda come indossarla in base all’età, ma anche alla stagione, per evitare di avere troppo caldo o troppo freddo.

Vediamo alcuni capi da portare sopra la camicia e renderla unica e comoda a ogni età e per ogni occasione.

Ecco i capi da indossare sopra la camicia per vestirsi con classe e alla moda anche dopo i 50 anni

L’abbinamento più classico, ma che fa sempre un grande effetto, è quello della camicia sotto a un elegante blazer. Per rimanere al passo con la moda, sarebbe meglio sceglierlo corto e attillato, da lasciare aperto.

Il suo colore potrà essere ripreso in un dettaglio dell’outfit, quindi in una gonna corta o midi oppure in un paio di pantaloni eleganti. Ai piedi sono sempre apprezzate le décolleté, ma per comodità si può optare anche per dei mocassini o delle ballerine.

Il vantaggio del blazer è anche il suo materiale. Infatti, se ne può scegliere uno più spesso e caldo per la stagione fredda o, viceversa, uno leggero per quella calda. Questa versatilità mette quindi il blazer al primo posto tra i capi da portare sopra la camicia.

Per uno stile più giovane e sempre bon ton, bisognerà chiudere il colletto fino all’ultimo bottone e indossare sopra un morbido pullover. Anche in questo caso, si possono scegliere dai tessuti più caldi come la lana a un più leggero cotone, in base alla stagione. Inoltre, si può optare anche per una versione smanicata.

Cosa mettere sopra la camicia quando fa freddo

Quando fa veramente freddo, non si può sbagliare indossando un cappotto lungo, possibilmente color cammello. Si tratta di un capo capace di valorizzare ogni look, dagli audaci pantaloni di pelle alla raffinata camicia bianca. Il colore della camicia inoltre, se non dovessimo scegliere quella bianca, potrà riprendere quello delle scarpe, che sarebbe meglio avessero il tacco.

L’outfit sarà elegante con un paio di pantaloni classici o a palazzo oppure una gonna midi. Per uno stile più casual, invece, si possono scegliere dei jeans scuri.

Infine, non proprio economico, ma caldo e sempre di tendenza, è l’evergreen dei capispalla: il montone.

Ecco i capi da indossare sopra la camicia che non faranno mai trovare impreparate.