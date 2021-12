Vestirsi con stile significa anche osare e no, non è necessario buttarsi sui colori fluo. Seguendo il proprio stile, tutte possono farlo, è sufficiente sfoggiare un capo o un accessorio che rappresenti il lato grintoso e audace della propria personalità.

Tra i capi più coraggiosi quest’inverno troviamo i pantaloni di pelle nera. Un capo essenziale che tutte dovrebbero avere nell’armadio per rendere ribelle ogni outfit, ma senza eccessi.

Abbiamo pensato ad alcuni outfit a cui ispirarsi per rendere questi pantaloni strepitosi anche dopo i 40 anni. Scopriamoli insieme e creiamo la nostra versione di un total look davvero audace.

Regina dei capi invernali, abbiamo visto come indossare la calda gonna scozzese a 20 come a 50 anni con questi 3 semplici abbinamenti alla moda. Ma chi non vuole rinunciare ai pantaloni, sicuramente quelli di pelle nera sono un must have anche quest’anno. Il segreto per indossarli sta sempre nell’equilibrio di colori e stili, vediamo subito come.

Un primo capo da abbinare ai pantaloni di pelle neri è il cappotto lungo color cammello. Il tessuto del cappotto permette di bilanciare l’effetto lucido della pelle. La nuance neutra del color cammello, invece, crea un equilibrio perfetto con il nero grintoso. Un outfit da completare con una scarpa dal tacco medio alto per trasmettere un’aria professionale e fiera.

Forme più morbide e tipiche dell’inverno sono invece quelle dei maglioni oversize, da indossare per non rinunciare al caldo avvolgente. In abbinamento ai pantaloni di pelle, si possono scegliere maglioni dai tessuti morbidi e i colori vivaci.

Per uno stile bon ton, se non si teme il freddo, optare per una blusa elegante da mettere dentro i pantaloni. In questo modo, si manterrà un equilibrio tra raffinatezza e grinta.

Ecco come indossare i pantaloni neri di pelle che spopolano quest’inverno e abbinarli con stile anche dopo i 40 anni.

Capelli e accessori per un total look audace

Una volta scelto l’outfit, è il momento di completare il look dallo stile audace con gli accessori giusti. A tale proposito, ecco come portare i gioielli dopo gli anta con questi favolosi abbinamenti perfetti a 50 come a 60 anni. Sono consigli sempre validi da applicare anche combinati agli amatissimi pantaloni di pelle nera.

Per portare l’audacia anche sulla chioma, ecco lo stile di capelli che spopolerà nel 2022 e che tantissime stanno già chiedendo al parrucchiere.

Tiriamo fuori i pantaloni di pelle dall’armadio perché è arrivato il momento di osare.