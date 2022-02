Con la carne macinata possiamo preparare un gran numero di ricette, partendo dai ragù, passando per gli hamburger e arrivando, persino, al chili. Questo ingrediente è una vera ricchezza in cucina, da trasformare in tantissimi modi diversi.

Una delle preparazioni per cui è indispensabile l’utilizzo di macinato sono proprio le polpette di carne. La nonna le prepara facendole cuocere ore e ore a fuoco dolcissimo nel sugo. Qualche volta le propone anche in versione fritta, purché si tratti un fritto asciutto che non unge le mani.

Le polpette sono ottime se servite insieme alle patate, in modo da avere un piatto completo di secondo e contorno, e anche in friggitrice ad aria.

Tuttavia, per uscire dall’ordinario e sperimentare una ricetta nuova, ecco come preparare delle gustose polpette glassate all’orientale davvero velocissime.

Gli ingredienti per la ricetta e le dosi per 4 persone

Per le polpette:

600 grammi di carne macinata di maiale;

mezza tazza di panko;

0,6 decilitri di latte;

un uovo medio;

2 spicchi di aglio;

una carota;

un cipollotto;

2 cucchiai di salsa di soia;

olio d’oliva q.b.;

sale e pepe a piacere.

Per la salsa

0,6 decilitri di aceto di riso;

2 spicchi di aglio;

3 cucchiai di salsa di soia;

mezzo cucchiaino di peperoncino;

un decilitro di salsa hoisin già pronta (facoltativo);

un cucchiaio circa di semi di sesamo misti.

Bastano 12 minuti di cottura al forno per queste polpette morbide e speziate non al sugo o con patate

Iniziare grattugiando la carota e saltandola in padella insieme al cipollotto e all’aglio.

Bagnare, poi, il panko con il latte. Se non abbiamo quest’ingrediente, possiamo sostituirlo con del pangrattato. Quindi, aggiungerlo alla carne e al soffritto, all’uovo precedentemente sbattuto, alla salsa di soia e salare e pepare.

Impastare bene gli ingredienti e dare la tipica forma delle polpette. Collocare su una teglia foderata da carta forno e condirle con l’olio.

Con il forno riscaldato a 180 gradi bastano 12 minuti di cottura per queste polpette all’orientale davvero spaziali.

Come preparare anche la salsa

Durante il tempo di cottura delle polpette in forno, dedicarsi alla salsa. Basterà semplicemente mescolare tutti gli ingredienti per circa 2 minuti sul fuoco.

Una volta pronta la salsa, versarla sulle polpette ormai cotte e ancora calde. Tostare il sesamo in padella e usarlo insieme alle code di cipollotto tritate per guarnire queste polpette all’orientale.