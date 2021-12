Quelli che stiamo vivendo sono giorni particolarmente frenetici. Siamo alla ricerca degli ultimi regali, stiamo decidendo i dettagli dei menù natalizi e abbiamo iniziato le grandi pulizie per accogliere gli ospiti. Proprio quest’ultima operazione potrebbe riservarsi estremamente insidiosa. Il tempo inizia a essere poco e rischiamo di dimenticarci qualcosa. Ma niente paura. Ecco i 5 oggetti che dobbiamo assolutamente pulire prima di Natale per evitare le brutte sorprese dell’ultimo minuto. Iniziamo a lavorarci fin da subito. Forse riusciremo per la prima volta ad arrivare al 24 dicembre senza stress.

Ecco i 5 oggetti che dobbiamo assolutamente pulire prima di Natale per evitare le brutte sorprese dell’ultimo minuto

A Natale non conta soltanto cosa cucineremo. Un elemento fondamentale per la riuscita del pranzo natalizio è l’allestimento della tavola. Evitiamo di usare i piatti di tutti i giorni, e prendiamo quelli grandi e decorati. Proprio quelli che dimentichiamo sempre di pulire. È il momento di farlo. Spolveriamoli e mettiamoli in lavastoviglie. Ci basterà tenerli coperti per qualche giorno e saranno pronti all’uso.

Mancano pochi giorni al pranzo di Natale e se lo festeggiamo in casa nostra, probabilmente avremo molti ospiti. E ci sono poche cose fastidiose come dover lavare e pulire le sedie il 25 dicembre. Controlliamo in anticipo se sono pulite e stabili ed eventualmente procediamo con la pulizia.

Un altro oggetto, che spesso dimentichiamo in dispensa, sono i contenitori per conservare i cibi. Tutti ne abbiamo alcuni dispersi nei cassetti a prendere polvere. Ma allo stesso tempo sappiamo bene che durante le feste gli avanzi sono all’ordine del giorno. Puliamoli e ordiniamoli prima di Natale. Ci serviranno per evitare l’alluminio, conservare le pietanze e averle a disposizione quando non avremo voglia di cucinare.

La pulizia delle tende e del divano

Ci sono altri due oggetti che spesso tendiamo a tralasciare durante le pulizie natalizie: le tende e i divani. È un errore abbastanza grave. Le tende sono decisamente visibili e non averle in ordine ci farà fare una pessima figura. Mettiamole subito in lavatrice oppure se temiamo di rovinarle portiamole in lavanderia. Siamo ancora in tempo.

Il divano durante le feste diventa un vero e proprio luogo di aggregazione. Evitiamo di ridurci all’ultimo momento per pulirlo. Se abbiamo un animale in casa, è il momento di rimuovere peli e pelucchi. Una volta completata questa operazione, possiamo sfoderarlo e procedere con la lavatrice.

Un altro trucchetto intelligente per salvare il divano è quello di coprirlo con un telo a tema natalizio. È il metodo migliore per proteggerlo dagli avanzi di cibo e dai regali dei bambini.

