Molti di noi hanno scelto di condividere la vita con un cane o un gatto. Una decisione meravigliosa, che ci arricchisce le giornate e che ci scalda il cuore. Purtroppo, però, avere un animale domestico ha anche qualche piccolo inconveniente. Soprattutto a livello di pulizie di casa. E se non siamo tra i fortunati possessori di questi cani che danno pochissimi problemi di pulizia, combatteremo ogni giorno con i peli. Ma dopo aver letto questo articolo le cose potrebbero sensibilmente migliorare. Quindi, contro i fastidiosissimi peli e pelucchi su vestiti e tessuti proviamo questi 3 geniali trucchetti della nonna. Per metterli in pratica, ci serviranno pochissimi oggetti che probabilmente abbiamo già in casa. Un po’ di attenzione e delicatezza e i peli diventeranno un antico ricordo.

Contro i fastidiosissimi peli e pelucchi su vestiti e tessuti proviamo questi 3 geniali trucchetti della nonna

Peli e pelucchi sono il vero terrore per chi si occupa di pulizie di casa. A maggior ragione se si depositano su tessuti scuri, negli angoli dei divani o sulle stoffe più pregiate. A volte sembrano davvero impossibili da togliere e rischiano di portarci via moltissimo tempo. Ma non disperiamo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Se abbiamo a disposizione una comunissima pietra pomice, possiamo risolvere il problema in pochi minuti. Proviamo ad appoggiarla sulla parte di tessuto in cui si sono accumulati i peli e strofiniamo delicatamente con movimenti circolari. Probabilmente rimarranno attaccati alla pomice. Attenzione però a non abusare di questo metodo. Sui tessuti più delicati potrebbe provocare graffi e tagli. Usiamolo solo con le stoffe più spesse e resistenti.

Il secondo oggetto, che potrebbe aiutarci a rimuovere i peli, è una comunissima lametta. Troviamone una non troppo affilata e cerchiamo di passarla delicatamente sul tessuto. Se la parte da pulire è piccola, il tessuto è robusto e noi siamo delicati, riusciremo nel nostro scopo.

Proviamo a togliere i peli con il velcro

L’ultimo metodo per togliere velocemente peli e pelucchi è quello di usare una striscia di velcro. È un rimedio efficace, soprattutto per i vestiti. Applichiamo il velcro sulla parte con i peli e strappiamo con delicatezza. Potrebbe funzionare anche meglio del nastro adesivo ed essere più rispettoso delle stoffe.

Se invece siamo alle prese con seta, nylon e raso, usiamo sempre il tradizionale rotolo adesivo anti-peli. Resta il più delicato in assoluto e non metterà a rischio i nostri preziosi abiti.

Approfondimento

Liberiamoci dalle macchie di smalto sul divano grazie a questi incredibili trucchetti della nonna ottimi per ogni tessuto