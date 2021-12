Manca meno di una settimana a Natale e molti di noi sono impegnati nella corsa frenetica per trovare gli ultimi regali. Un’operazione che potrebbe toglierci tempo prezioso e aumentare il livello di stress. Soprattutto se non abbiamo ancora le idee chiare su cosa regalare. Niente paura. Dopo aver dato alcuni suggerimenti per gli appassionati di cucina, oggi noi di ProiezionidiBorsa ci dedicheremo ai più golosi. E sono queste le 5 idee regalo di Natale per gli amanti del cioccolato che ci faranno fare una figura incredibile. Sono tutte idee estremamente originali e che faranno felici grandi e piccini. Il tutto con un occhio ben attento al portafogli.

Sono queste le 5 idee regalo di Natale per gli amanti del cioccolato che ci faranno fare una figura incredibile

Abbiamo un amico con una famiglia numerosa in cui tutti amano il cioccolato? Il regalo ideale potrebbe essere la fontana per la fonduta di cioccolato. Online possiamo trovarne ottimi modelli a meno di 50 euro, dotati di motore per scaldare e far partire la dolcissima cascata. Perfetta per Natale, compleanni e feste.

Molte persone, oltre a essere golose, hanno anche la passione per le piante. E allora perché non donare per questo Natale dei fiori di Berlandiera Lyrata? Questa straordinaria specie ha i fiori che profumano di cioccolato. Nei principali e-shop possiamo trovare dei kit semplici da usare a circa 15 euro.

La terza idea regalo è dedicata agli intenditori di cioccolato. Pochi lo sanno ma in commercio esistono kit di degustazione per il cioccolato simili a quelli per il vino e la birra. I migliori costano meno di 40 euro e insegnano a distinguere gli aromi delle diverse varietà di cioccolato fondente. Il tutto accompagnato da un’utilissima guida dedicata all’amatissimo dolce.

I kit per preparare i cioccolatini e i prodotti per il bagno

Ci sono persone che, oltre ad apprezzare il gusto del cioccolato, amano anche cucinarlo. Per questo motivo il regalo ideale per loro potrebbe essere un kit per preparare cioccolatini e barrette. Con una veloce ricerca online, troveremo a circa 20 euro kit completi di stampi, dosatore e buste per la conservazione.

C’è anche chi farebbe il bagno nel cioccolato. È il momento di aiutare i golosi più estremi e di regalare loro una linea di prodotti per il bagno al gusto cioccolato. In rete c’è davvero l’imbarazzo della scelta e potremo cavarcela con meno di 20 euro. Il consiglio è quello di optare per le bombe al cioccolato. Inserite nella vasca emaneranno in pochi secondi un odore inconfondibile.

