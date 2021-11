Anche quest’anno è arrivato il momento di pensare ai regali di Natale. C’è chi vive questo periodo con gioia ed entusiasmo, mentre per molti altri si tratta solo di una noiosa incombenza obbligata. Il problema di fondo è che non si sa più cosa regalare! Siamo in piena epoca consumistica. Possiamo avere tutto ciò che vogliamo in qualsiasi momento perché ci basta un semplice click. Il rischio di acquistare qualche doppione o, peggio ancora, qualcosa di poco gradito, è quindi molto alto.

Saremo forse banali nel consigliare ciò, ma riteniamo che un buon libro sia sempre un’ottima scelta. Leggere è un hobby di molte persone ma soprattutto è un’attività che tiene allenata la mente e consente di volare con la fantasia anche in mondi lontani.

In libreria non c’è che l’imbarazzo della scelta. Ecco, ad esempio, un libro imperdibile per gli amanti di viaggi e alimentazione. Mentre questi sono i 3 libri indispensabili e di grande ispirazione per tutte le appassionate di moda.

In questo articolo vorremmo dare alcuni spunti d’ispirazione per fare un regalo gradito a donne e ragazze. Vorremmo quindi essere d’aiuto ad amiche, mamme, zie, sorelle, ma anche a mariti e fidanzati.

Ecco i 5 libri da regalare a Natale alle donne di ogni età purché romantiche e sognatrici

Con il suo stile in cui fondono perfettamente ironia e malinconia, Federica Bosco è l’autrice di “Non dimenticarlo mai”, un libro che narra una storia in cui ogni donna può facilmente riconoscersi. Tra colpi di scena ed un crescendo di emozioni, la morale è che non è mai troppo tardi per trovare il coraggio di prendere una decisione, magari folle, se è proprio quella che ci può dare la felicità.

“Un minuto prima di mezzanotte” di Tom Ellen è un romanzo molto emozionante sull’amore, la perdita e sulla magia della vita che sa stupirci, se solo abbiamo il coraggio di uscire allo scoperto ed aprire il nostro cuore. Una lettura da fare con i kleenex a portata di mano perché fa sicuramente scendere qualche lacrima.

Le fan di Sophie Kinsella, che non si sono perse un volume della saga “I love shopping”, faranno i salti di gioia nel ricevere “Attenti all’intrusa!”, la nuova esilarante commedia di colei che ha dato inizio al genere chick-lit. Con il suo inconfondibile humor, l’autrice racconta i malintesi, gli screzi e i delicati meccanismi che stanno alla base dei rapporti familiari.

Ancora due idee

Continuiamo la nostra carrellata di consigli letterari con il nuovo romanzo di Sarah Morgan. In “Il nostro primo Natale insieme”, l’autrice racconta il complicato ricongiungimento di una madre con le due figlie. Una storia dolce che mette in evidenza la potenza dell’amore. Il tutto reso ancor più emozionante perché ambientato nella magica atmosfera natalizia.

Infine, concludiamo i nostri consigli con l’ultimo romanzo di Danielle Steel, una vera e propria veterana nell’ambito della letteratura dedicata alle donne. “L’abito da sposa” narra la storia di una famiglia e di un abito speciale mettendo a confronto più generazioni. Con il suo impeccabile stile elegante, Danielle Steel ci invita ad onorare il passato e a guardare verso il futuro con fiducia, pur attraversando i dolori e gli ostacoli che la vita può riservarci.

Dunque, ecco i 5 libri da regalare a Natale alle donne di ogni età purché romantiche e sognatrici.

