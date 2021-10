Molte persone coltivano l’hobby della lettura. Si tratta di un piacevole passatempo perfetto in qualsiasi stagione. Durante le prime fresche giornate autunnali, quando pioggia e vento non invitano a fare una passeggiata fuori, non c’è niente di meglio che starsene accoccolati sul divano in compagnia di una bella lettura. Magari con il nostro cagnolino che sonnecchia ai nostri piedi e una tazza di tè caldo accompagnato da una fetta di torta fatta in casa.

I 3 libri indispensabili e di grande ispirazione per tutte le appassionate di moda

Leggere è un’ottima abitudine perché allena la mente. Esistono tanti generi; per questo, non è difficile trovare qualcosa che ci piaccia.

Ecco, ad esempio, un libro imperdibile per gli amanti di viaggi e alimentazione. Negli ultimi anni, sempre più donne si stanno appassionando ai chick lit, genere letterario prevalentemente rappresentato da autrici americane ed inglesi. Per loro, ecco i 3 libri che faranno la gioia delle inguaribili romantiche, da leggere tutti d’un fiato!

Oggi, vogliamo dare alcuni consigli di lettura per le cosiddette fashion addicted, le esperte di moda sempre al passo con le ultime tendenze del momento.

“Instant moda” di Andrea Batilla

Cominciamo, per così dire, dalle basi. Questo libro, ripercorre infatti la storia della moda in maniera completa. L’autore fa compiere ai suoi lettori un viaggio – attraverso abiti e accessori – dal Medioevo fino ai giorni attuali.

Si parla di figure emblematiche come Coco Chanel ma anche di importanti stilisti come Gianni Versace e Worth. Una sezione è poi dedicata a Milano, Parigi, Londra e New York, le quattro grandi capitali della moda. Ed infine, l’autore racconta e spiega le varie professioni del settore, dal buyer allo stylist. Molto utile e interessante la parte iniziale del libro in cui Andrea Batilla si concentra sulle 10 fake news relative al mondo della moda.

L’autore del volume è un brand strategist che ha avuto modo di lavorare anche come designer e ricercatore tessile per noti marchi.

“Non ho niente da mettermi (tranne il sorriso)” di Eleonora Petrella

E dopo la storia, passiamo alla pratica. Questo libro, scritto dalla fashion influencer Eleonora Petrella, vuole essere un vero e proprio manuale pieno di utili consigli e suggerimenti. Non tutto ciò che va di moda può stare bene a tutte. Ognuna di noi ha caratteristiche fisiche specifiche ed anche una propria personalità. Il modo di vestire deve quindi tener conto di entrambi i fattori. Una volta individuato l’outfit perfetto, saremo a nostro agio e ci sentiremo sicure, felici e con il sorriso.

“La nuova me inizia dall’armadio” di Giulia Torelli

Concludiamo con i nostri consigli circa i 3 libri indispensabili e di grande ispirazione per tutte le appassionate di moda, suggerendo questo volume che, rispetto ai due precedenti, verte un po’ più sul lato psicologico. L’autrice, ci dà infatti l’opportunità di mettere in pratica sul nostro guardaroba il metodo RockandFiocc. Passo dopo passo, riusciremo a selezionare tutto ciò che è superfluo (che non ci piace, non mettiamo, abbiamo acquistato chissà per quale motivo…) e a liberarcene utilizzando i metodi più sostenibili.

Fatto ciò, saremo quindi pronte per riorganizzare il guardaroba nella maniera a noi più congeniale, in modo da sentirsi sempre sicure e splendenti di fronte agli altri.