Molto spesso le pietanze al forno hanno qualcosa in più rispetto a quelle cucinate in pentola. Sapori più ricchi, cottura prolungata, quella crosticina deliziosa che si può formare soltanto nel forno. Purtroppo però, il forno è anche uno degli elettrodomestici che consumano di più.

Inoltre, ci mette tanto tempo a scaldarsi, e spesso temiamo che non valga la pena accenderlo per cucinare. A volte decidiamo di non voler consumare così tanta energia elettrica o aspettare così tanto tempo, e scegliamo invece di cucinare la nostra cena sul piano cottura tradizionale. Ma questo è un peccato, e in realtà con un po’ di organizzazione il forno si può utilizzare in maniera molto efficiente. Vediamo un trucco davvero semplicissimo per sfruttare il nostro forno al meglio.

Ma qual è il trucco di cui stiamo parlando? È veramente semplice: si tratta di sfruttare al meglio le potenzialità del nostro forno cuocendo tante pietanze contemporaneamente, o una dopo l’altra. Dal punto di vista dei consumi, è meglio tenere il forno acceso più a lungo una volta sola, rispetto ad accenderlo due volte per periodi più brevi. Questo perché il forno consuma la maggior parte dell’energia per scaldarsi, e meno energia in proporzione per mantenere la temperatura. In pratica questo significa che per risparmiare in bolletta dovremmo cucinare più pietanze allo stesso tempo quando il forno è già acceso, e non accenderlo tante volte nel corso della settimana. Basta questo trucco semplicissimo per cucinare piatti al forno in meno tempo e risparmiando in bolletta.

Esempi di piatti che si possono cuocere contemporaneamente

Sono moltissimi i piatti che possiamo preparare con questa tecnica. Tra le pietanze più diffuse preparate al forno ci sono le lasagne e i contorni di verdure, ad esempio. Ebbene, questi due piatti vanno d’accordissimo nel forno. Possiamo posizionare una bella teglia di lasagne più in alto, e sotto una pirofila con delle patate, o della zucca, o dei cavolfiori gratinati (ecco la ricetta per renderli morbidi e cremosi).

Per sfruttare al meglio il forno dobbiamo anche sapere usare con saggezza il congelatore: prepariamo tre teglie di pasta al forno invece che una, e congeliamo quella che non mangiamo subito. Una volta cucinata la nostra pasta al forno e le nostre verdure, non spegniamo l’elettrodomestico: è il momento di infornare torte, muffin o crostate.

Una tecnica semplicissima per risparmiare tempo e denaro in cucina.