La lettura è un hobby che accomuna molte persone. Durante l’estate, tuttavia, la passione dilaga a dismisura e tutti si trasformano in lettori accaniti.

Leggere è una gran bell’abitudine, anche perché mantiene allenata la mente. Per questo sarebbe bene continuare a leggere libri anche una volta rientrati in città.

Ecco i 3 libri che faranno la gioia delle inguaribili romantiche, da leggere tutti d’un fiato!

Negli ultimi anni sta avendo grande successo il “chick lit”, genere letterario rappresentato prevalentemente da scrittrici inglesi e americane che si rivolgono a un pubblico di donne giovani. Le protagoniste di questi libri, di solito, sono donne single e in carriera che si trovano a fare i conti con l’amore, in un susseguirsi di avventure tragi-comiche e con tratti spesso ironici. Si tratta di letture leggere ma molto piacevoli. Per questo vorremmo dare qualche utile consiglio alle nostre lettrici.

“Amo la mia vita” di Sophie Kinsella

Divenuta famosa con la divertentissima saga di “I love shopping”, la Kinsella scrive spesso anche altri romanzi indipendenti dal filone che le ha dato notorietà. Esempio recente è “Amo la mia vita” che racconta le vicende di Ava, una giovane londinese che non ha ancora le idee chiare su cosa fare della sua vita. Un giorno, partecipando ad un corso di scrittura in Puglia, incontra – e si innamora – di un uomo bello e misterioso. I due decidono di vivere il presente senza raccontarsi nulla delle rispettive vite. Ed è così che, tra i due, inizia una delle storie d’amore più belle e romantiche che si possa immaginare. Al rientro a Londra, però, cominciano a frequentarsi nei loro ambienti reali, e da quel momento hanno inizio le sorprese.

“Matrimonio di convenienza” di Felicia Kingsley

Auto pubblicato dall’autrice stessa, questo libro è diventato il caso italiano editoriale online del 2018. La protagonista è Jemma, truccatrice teatrale che vive in un seminterrato a Londra. Un giorno Jemma riceve in eredità dalla nonna una enorme ricchezza a cui potrà accedere solo ad una condizione: dovrà sposare un uomo di nobili origini. Il destino vuole che l’avvocato della ragazza abbia come cliente Ashford, il XII duca di Burlingham che, al momento, non naviga in ottime acque.

Il matrimonio viene allora presto combinato. Ma cosa potranno mai avere in comune un lord inglese e la figlia di una coppia hippy? Non appena Jemma si trasferisce nella lussuosa residenza dei Burlingham sarà guerra aperta tra i protagonisti e, per le lettrici, risate a non finire!

“Una Cenerentola a Manhattan” di Felicia Kingsley

Concludiamo la triade dei libri consigliati con un altro romanzo romantico sempre della Kingsley.

Rimasta orfana a soli 10 anni, Riley è cresciuta con una matrigna succhia-soldi e due sorellastre aspiranti influencer. Vive a New York e, per mantenersi, fa tre lavori. Senza mai però perdere di vista il sogno di vedere pubblicato il romanzo al quale lavora da anni.

Una sera, durante un galà in maschera a Central Park, Riley fa un incontro inaspettato.

E proprio a causa di un paio di scarpe molto speciale, la giovane si ritrova, di punto in bianco, a diventare la protagonista di una delle favole moderne più romantiche di sempre! Ecco i 3 libri che faranno la gioia delle inguaribili romantiche, da leggere tutti d’un fiato! Tutti sono acquistabili su Amazon anche nel comodissimo ed economico formato e-book.

Approfondimento

Per gli appassionati di viaggi e alimentazione ecco il libro da mettere in valigia