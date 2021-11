Una delle parti più difficili da pulire in tutta la casa sono i sanitari. Nel water, in particolare, possono formarsi degli aloni di sporco neri, gialli o di altri colori, davvero poco gradevoli e che non staremo qui ad elencare.

Al supermercato esistono tantissimi prodotti per la pulizia della casa, che spesso si rivelano poco efficaci, nonostante non costino neanche poco.

Oltretutto bisogna tener presente che la maggior parte di questi prodotti è tossica per la nostra salute e per quella dei nostri cari. Senza contare quanto siano inquinanti per l’ambiente.

Questi prodotti sarebbero molto più efficaci

Per questo motivo, una buona idea per pulire le superfici del proprio bagno potrebbe essere quella di creare direttamente a casa propria un detergente. A volte i prodotti naturali possono davvero sorprenderci per quanto possano rivelarsi efficaci. Infatti sembra impossibile ma con un bicchiere di questo ingrediente il water tornerà bianco brillante senza macchie.

Questa soluzione è perfetta, in particolare, per eliminare macchie, aloni e incrostazioni dall’interno del wc. Ma se, invece di pulire solo il wc, il nostro intento fosse di pulire anche le piastrelle del bagno e della cucina, ecco quale detergente dovremmo preparare. Basteranno pochi ingredienti e in poche e semplici mosse otterremo un prodotto molto valido.

Basta con aceto e candeggina, ecco il detergente fai da te per sbiancare definitivamente sanitari e piastrelle

Gli ingredienti che ci serviranno per creare il nostro sgrassatore multifunzione sono: bicarbonato, limone, soda Solvay e olio essenziale al tea tree. Tra questi prodotti, forse quello meno conosciuto è proprio la soda Solvay.

Questo ingrediente è molto utile per eliminare lo sporco grosso e quello difficile da rimuovere. Anche il bicarbonato è utile per eliminare le macchie più ostinate, ma anche per neutralizzare gli odori laddove si addensano, proprio come nel wc.

Il limone, invece, è notoriamente efficace per le pulizie, tanto da poter sostituire diversi detergenti della casa, con il vantaggio di essere più ecologico ed economico. Inoltre quest’ultimo vanta proprietà igienizzanti e sgrassanti sulle superfici, ed è anche in grado di neutralizzare gli odori.

Infine l’olio essenziale al tea tree è molto utile per le pulizie domestiche per le sue proprietà antibatteriche, antisettiche e anche perché neutralizza gli odori.

Ecco come preparare il nostro detergente

Preparare il composto sarà molto semplice. In una ciotola mischiamo 300 grammi di bicarbonato, 50 grammi di soda Solvay, 10 gocce di olio essenziale al tea tree e 15 gocce di limone. Otterremo una miscela molto efficace per rimuovere le macchie e le incrostazioni più ostinate. Potremo utilizzare questo prodotto nei sanitari, o sulle piastrelle del bagno o della cucina, e noteremo un netto miglioramento nella rimozione delle macchie. Finalmente basta con aceto e candeggina, ecco il detergente fai da te per sbiancare definitivamente sanitari e piastrelle.

Avvertenze

Essendo il prodotto alquanto potente, sarà meglio non utilizzarlo su legno e cotto, pavimenti non cerati, su vasche o piastrelle in fibra di vetro e su superfici in alluminio.

