Nella rubrica Moda & Beauty di ProiezionidiBorsa ci sono sempre utili consigli per stare al passo con le mode. Si parla delle tendenze più aggiornate e vengono date utili dritte per apparire al meglio. Ad esempio, questi outfit sono ideali per nascondere la pancia e snellire il punto vita. Chi invece si ritrova a fare i conti con il cosiddetto “fisico a mela” può applicare questi consigli davvero utili.

Nel presente articolo ci occuperemo di colori. In ogni stagione, infatti, ci sono tinte che vanno più di altre. Il colore protagonista del 2022 è il very peri. Come ogni anno, a compiere la scelta è stato il Color Institute, che cataloga i vari colori stabilendo codici poi riconosciuti in tutto il Mondo.

Di primo acchito, il colore very peri è una sorta di violetto che ricorda anche un po’ il lilla e il pervinca. Un colore quindi molto adatto per la prossima primavera, perché fa venire in mente i fiori. Esattamente come accade per i vari capi d’abbigliamento, bisogna saper indossare anche i colori. Saper quindi fare gli abbinamenti più corretti. Nelle prossime righe daremo alcuni consigli in tal senso. Vedremo infatti 3 idee di outfit per indossare e abbinare vari capi in questa nuance davvero trendy.

Nero e jeans, intramontabili

Sicuramente, dei classici pantaloni neri o gli intramontabili jeans stanno benissimo sotto a camicie, maglioncini, cardigan o bluse nel nuovissimo colore simile al pervinca. Su capi così semplici e senza alcuna particolarità, sarà proprio il colore a divenire il protagonista forte del nostro outfit. Il very peri rallegrerà e darà un tocco di luce ad un sotto abbastanza classico e quasi anonimo. Nel caso si optasse per modelli skinny o per i leggings, ricordare sempre di equilibrare le forme puntando su capi spalla lunghi e che cadono morbidi, anche oversize.

3 idee di outfit per indossare e abbinare gonne, leggings, scarpe e capispalla al colore più trendy del 2022

Continuiamo a dare qualche idea prendendo spunto dai look che molte celebrities stanno già sfoggiando. Abbiamo notato che molte amano accostare il very peri al bianco, una tinta che rappresenta al tempo stesso eleganza ma anche semplicità. Questo accostamento è particolarmente luminoso, davvero adatto per i prossimi mesi primaverili. L’abbinamento classico è camicia bianca e giacca very peri. Per un look un po’ diverso dal solito, si potrebbe pensare a pantaloni bianchi e blusa o t-shirt nella nuovissima nuance. Un’altra alternativa: gonna very peri e camicia bianca.

Qualche consiglio per le scarpe

Ovviamente, per la scelta delle calzature, tutto dipende dall’outfit scelto e dal contesto. In generale, essendo il very peri un colore allegro e abbastanza luminoso, ci stanno benissimo le comode sneakers. Tra l’altro, esistono modelli di sneakers proprio in questa nuance, magari da abbinare ad un look total white.

In queste giornate di fine inverno ok, invece, ai classici stivali, alti o a tronchetto. Con i jeans vanno bene anche gli anfibi. Concludiamo infine con un accostamento cromatico perfetto per chi sa osare: stivaletti rossi.

Approfondimento

Con o senza tacchi ecco come indossare gli stivali più trendy della stagione per essere sempre al top e mai volgari