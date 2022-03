Siamo oramai arrivati agli sgoccioli dell’inverno e molti di noi stanno già fantasticando su viaggi, picnic all’aperto e passeggiate nella natura. Però c’è un altro appuntamento che non può mancare con la bella stagione: le cosiddette pulizie di primavera, residuo di una tradizione ebraica che ancora oggi sopravvive. Quindi, se si vuole buttare o regalare ciò che non ci serve, questo è il momento perfetto per farlo. Allo stesso modo, oltre ad una dovuta cernita, questo è anche il momento per fare il cambio stagione e per pulire gli angoli di casa che spesso lasciamo da parte. Oggi quindi diamo un piccolo consiglio per svolgere questo lavoro in una maniera più intelligente e meno faticosa. Infatti, suggeriamo questo: mai buttare i rotoli di carta igienica perché sono veramente dei piccoli salvavita quando si tratta di pulire e riordinare la casa.

I vari riutilizzi dei “torsoli” di carta igienica

Prima di tutto, partiamo con il dire che spesso tutto ciò che finisce all’interno della spazzatura può invece risultare molto utile per la manutenzione e per la pulizia della casa. Abbiamo già visto come i fondi di caffè possano risultare utili per scaldare casa, soprattutto in un periodo in cui le bollette sono schizzate alle stelle. Lo stesso vale anche per i rotoli di carta igienica, che hanno anche però delle funzioni molto utili per la riorganizzazione di molti materiali. Ad esempio, possono mantenere in ordine i cavi presenti in casa e permetterci di catalogarli. Lo stesso vale per gli elastici per i capelli o per quelli normali, ma anche per i lacci delle scarpe. Sono poi anche molto efficaci come organizer in valigia, ad esempio per i calzini. Infine, in cucina sono anche molto utili per riporre le borse in plastica della spesa accuratamente piegate e ridotte a triangolini.

Mai buttare i rotoli di carta igienica, possono infatti essere utilissimi per le pulizie di primavera e contro lo sporco ostinato

Per quanto invece riguarda la pulizia della casa si può utilizzare questo oggetto come un beccuccio da attaccare sul tubo dell’aspirapolvere. Essendo infatti composto di un materiale abbastanza malleabile, ripiegandolo su se stesso e assicurandolo con dello scotch può rivelarsi adatto a raggiungere i punti più ostici. In questo modo si può togliere la polvere anche dagli infissi e dalle guarnizioni delle finestre e delle porte finestra. Lo stesso vale per la pulizia della parte interna dei termosifoni. In alternativa, questa si può anche fare grazie a questo impensabile strumento.

