Il vino non può mancare sulle tavole degli italiani. Infatti, noi italiani siamo completamente “imbevuti” della cultura del vino che è arrivato sulle nostre coste dagli antichi greci. I romani, poi, costruirono attorno al vino un’intera civiltà, che con la diffusione del cristianesimo si è espansa in tutta Europa. Non può esistere, infatti, una messa senza vino e dunque dove sono arrivati i missionari è arrivato il vino.

In autunno, quando il clima comincia a raffreddarsi, non c’è nulla di meglio di una buona bottiglia per scaldare le sere. Certo, alcuni direbbero che il buon vino costa molto ma si tratterebbe di un grave errore. Con un po’ di curiosità, infatti, possiamo anche trovare degli ottimi vini a prezzi moderati, facendo anche una bellissima figura. In particolare, ecco i 4 vini economici ma eleganti che dovremmo avere per un autunno pieno di gusto.

Dal Nord Italia

Il dolcetto di Diano d’Alba: dai 7 euro. Quando si parla di dolcetto si pensa alle domeniche in famiglia del Piemonte. La nonna che cucina i tajarin, le tagliatelle molto fini tipiche del territorio. Si pensa al vitello tonnato fatto in casa e al brasato. Il dolcetto è un vino rosso di medio corpo e di media alcolicità. Un concentrato di emozioni a prezzo contenuto.

Per restare sempre nel Nord Italia parliamo ora di un bianco: l’Arneis, 7-8 euro. Siamo sempre in Piemonte, ma non proprio nelle Langhe. Ci dobbiamo spostare al di là del Tanaro, nei territori che storicamente hanno il nome di Roero. Infatti, questo territorio argilloso e boscoso presenta alcune caratteristiche fisiche molto interessanti per il vino. Qui cresce un vitigno che regala emozioni uniche, l’Arneis. Perfetto per primi piatti grassi autunnali.

Dato che siamo un Paese unito, concentriamoci sul Sud Italia. In Sicilia moltissimi produttori creano dei blend, ovvero degli assemblaggi tra vitigni diversi. Uno dei più interessanti è quello che unisce al Nero d’Avola il Merlot. Entrambi vitigni a bacca nera, Merlot e Nero d’Avola insieme danno luogo a un vino estremamente persistente e corposo. Racconta quel calore che in Sicilia riesce a sopravvivere anche all’autunno.

Infine, il passito di Pantelleria, 11 euro, non può mancare nella nostra lista autunnale. Perfetto per accompagnare i tantissimi dolci che la nostra gastronomia nazionale propone, il passito di Pantelleria lo possiamo trovare anche al supermercato.

