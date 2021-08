Il vino fa parte della nostra cultura italiana, mediterranea ed europee. I greci l’hanno portato in Italia, i romani l’hanno diffuso in tutta Europa e i sacerdoti medievali ne hanno conservato la tradizione. Non c’è infatti Paese europeo occidentale e mediterraneo che non ne produca in grandi quantità.

Infatti, data la grandissima produzione di vino ne esistono di moltissimi tipi e generi. Una bottiglia può variare da pochi euro ad addirittura migliaia. Variano anche il sapore ed il gusto: dai rossi corposi ai bianchi fruttati, c’è un arcobaleno di possibilità. Esiste anche un vino rosso francese che sembra proprio piacere a gran parte di coloro che lo assaggiano anche per la prima volta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Tuttavia, le persone intelligenti sanno che essere troppo monotoni non fa bene né alla salute né allo spirito. Amano dunque cambiare, sperimentare e provare nuovi gusti e nuove sensazioni. Oggi infatti desideriamo raccontare al Lettore una bevanda alternativa che può accompagnare egregiamente molti pasti. Infatti, questo sostituto del vino che pochissimi conoscono farà fare un figurone a tutti.

Arriva dal Nord della Francia

Se abbiamo la fortuna di visitare la Bretagna o la Normandia rischiamo di vedercelo servito a cena al posto del vino. E, bevendone un primo sorso, saremmo piacevolmente sorpresi. Parliamo proprio del sidro normanno o bretone, che ci fa subito pensare ai galli di Vercingetorige.

In realtà, le evidenze archeologiche hanno dimostrato che la prima coltivazione di mele per sidro si attesta in Spagna. Con i commerci dell’Impero romano e delle tribù galliche e celtibere, il gusto del sidro arrivò proprio in Normandia e Bretagna, dove rimase stabilmente la bevanda più bevuta. Documenti medievali ci raccontano che il sidro era la bevanda alcolica più bevuta dalla gente comune, superando addirittura anche la birra.

Questo sostituto del vino che pochissimi conoscono farà fare un figurone a tutti

Gli usi del sidro in cucina sono davvero molteplici. È perfetto accostato a tutti quei piatti di origine francese e bretone. In particolare, le famose crepes sono eccezionali se accostate al sidro. In particolare, tutto ciò che presenta del grasso si combina bene con il sidro. Infatti, l’acidità di quest’ultimo è perfetta per controbilanciare la rotondità del grasso. Quindi, per ricapitolare, il sidro va benissimo con tutto ciò che presenta grassi o panna. Anche un banale pollo cotto nel latte potrebbe riservare piacevolissime sorprese se abbinato al sidro.

Approfondimento

Sfatato un grande mito e luogo comune sul vino rosso.