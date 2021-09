È finita la stagione estiva e inizia quindi la stagione dei piedi secchi e screpolati. Qualche consiglio già durante l’estate era stato dato. Ma ora dobbiamo mantenere i piedi idratati, e allora ecco le 3 creme idratanti da usare ora per rimediare ai piedi secchi e screpolati.

Molti dopo la doccia usano la crema idratante, però si dimenticano di idratare i piedi. Altre volte usano la crema idratante per il corpo sui piedi, quando però esistono delle creme specifiche per quelle zone.

Per questo conviene usare delle creme specifiche che pongono rimedio ai piedi secchi e screpolati. Infatti, queste zone del corpo come pianta del piede, talloni e collo del piede hanno bisogno di un’idratazione diversa se sono secche o rovinate.

Sicuramente la prima cosa da fare è lo scrub

Non pensiamo assolutamente di acquistare creme se prima non facciamo una potente esfoliazione. Perché le creme, sì, possono migliorare la secchezza e le varie screpolature, ma prima di farlo è necessario uno scrub per rimuovere tutta la pelle morta. Ora che la pelle morta non c’è più, possiamo iniziare il nostro percorso di idratazione. In ogni caso, dopo aver fatto lo scrub, usiamo un olio super idratante per dare una bomba di energia ai piedi chiudendoli in dei sacchetti di plastica per circa 30 minuti. Il procedimento per fare questo tipo di pulizia e idratazione è veramente semplice e si può fare una volta al mese.

Ma come abbiamo accennato prima è sicuramente importante mantenere i piedi idratati evitando così secchezza e screpolature. E l’unico modo per farlo è usando delle creme idratanti.

Le 3 creme idratanti da usare ora per rimediare ai piedi secchi e screpolati

Vediamo allora 3 creme da usare che sono magiche sui nostri piedi:

Gehwol Fusskraft Blue. Una crema per tutta la famiglia. Infatti è fantastica da usare sui piedi secchi ed è un vero bagno di idratazione con i suoi ingredienti naturali, la vitamina E, l’aloe vera biologico e urea, che diminuiscono l’infiammazione e rendono i piedi come velluto;

Eucerin EureaRepair. Questa crema è sicuramente ottima, costa un pochino, ma il risultato è visibile già dopo poco tempo. Va applicata prima di andare a dormire e il giorno dopo nemmeno una camminata di ore potrà distruggere i talloni;

Laufwunder. Questa crema è specifica per la pelle screpolata e per i talloni distrutti. È una crema veramente ottima soprattutto per questi disturbi. L’unico contro è che essendo molto nutriente lascia il piede unto.

Approfondimento

Può sembrare strano ma molte persone ogni mese ruotano o capovolgono il loro materasso