Tutti abbiamo un sogno nel cassetto che vorremo vedere realizzato. Questo è in momento nel quale le stelle possono dare una mano affinché questo avvenga. La notte del 10 agosto infatti con il naso all’insù, possiamo dar voce alle nostre fantasia ogni volta che ne vediamo cadere una. Ma c’è chi ha più possibilità di vedere i propri sogni trasformarsi in realtà. Ebbene, ecco i 4 segni zodiacali i cui desideri espressi nella notte di San Lorenzo si avvereranno.

È questo il momento giusto

Per tradizione la “notte delle stelle” è quella del 10 agosto. Tuttavia, quest’anno sarà fra l’11 ed il 13 agosto che le Perseidi, conosciute come le “stelle cadenti di San Lorenzo”, cadranno più numerose. La luna nuova, quindi poco luminosa, sarà di grande aiuto per non perderci neanche una stella cadente.

Ecco i 4 segni zodiacali i cui desideri espressi nella notte di San Lorenzo si avvereranno

Secondo lo zodiaco, i nati in determinati periodi dell’anno non dovranno assolutamente perdere quest’occasione di dare forma alle proprie aspirazioni. Primi fra tutti i Leone. I nati ad agosto hanno tutti i pianeti in posizione favorevole. Abbiamo già trattato del suo successo in amore suggerendo ai loro compagni di tenere gli Occhi aperti questa estate se il nostro partner è di uno di questi 3 segni zodiacali. Dunque i Leoni potranno spaziare dalla sfera sentimentale a quella lavorativa con grandi possibilità di successo.

Il segno che è il sognatore per eccellenza è il Toro. Finalmente i nati fra aprile e maggio riusciranno a realizzarsi in campo lavorativo ed economico. Dunque, se siamo nati sotto questo segno, focalizziamo la nostra attenzione su questo ambito quando vediamo una stella cadere. Anche le Bilance, da sempre fiduciose nella bontà del destino, vedranno finalmente i loro sogni nel cassetto trasformarsi in realtà.

Attenzione quindi a rimanere con il naso all’insù in questi tre giorni, per non perderci neanche un’opportunità di realizzazione se siamo nati fra il finir di settembre ed ottobre. Infine i Gemelli, un segno già annoverato fra quelli che faranno strage di cuori, il cui successo non si fermerà a questa sfera. Dunque suggeriamo ai nati sotto questo segno doppio di non temere di volare in alto e di esprimere i desideri nascosti nel profondo del cuore. Questa è infatti la volta buona che possano trasformarsi veramente in realtà.

Approfondimento

È straordinario ma il segno zodiacale rivela un dolce segreto di ognuno di noi