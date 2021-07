D’estate la voglia di adoperare il forno scompare del tutto. Quello che rimane però è il desiderio di mangiare un dolce fresco, leggero e senza cottura. Se abbiamo dunque l’imbarazzo della scelta ecco la soluzione al problema. Ebbene è straordinario ma il segno zodiacale rivela un dolce segreto di ognuno di noi. Infatti secondo alcuni appassionati di astrologia ogni segno si lega ad una torta estiva.

Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Dunque per soddisfare i desideri dei nati sotto il segno dell’Ariete la scelta giusta è la panna cotta. Un dolce facile da preparare e dalla consistenza cremosa. Il suo successo sarà assicurato con coloro che sono nati a cavallo fra marzo ed aprile.

Chi è del segno del Toro non potrà resistere ad una morbida mousse al cioccolato. Un dolce goloso ed avvolgente da gustare accompagnato ad una granella di biscotti secchi.

I Gemelli, nelle torride giornate estive, ameranno gustare delle palline a base di riso soffiato da intingere nel cioccolato bianco fuso. Una volta raffreddate si potranno conservare in frigo in modo da soddisfare qualsiasi voglia improvvisa di dolce.

Infine il Cancro, un segno che ama ritornare bambino, e come tale si appaga totalmente gustando un fresco budino al cioccolato. Ogni cucchiaio sarà, per i nati fra giugno e luglio, un’iniezione di buon umore.

È straordinario ma il segno zodiacale rivela un dolce segreto di ognuno di noi

La torta alle ciliegine preparata in padella è la soluzione giusta per coloro che sono nati con la criniera. Dunque per soddisfare un Leone serviamone una bella fetta accompagnata da una pallina di gelato.

La Vergine, per appagare le proprie voglie, dovrà regalarsi una fetta di mattonella con crema al cacao. Dunque una base di biscotti secchi sormontata dallo yogurt e guarnita di crema al cioccolato farà tornare il sorriso anche ai nati sul finir dell’estate.

Chi ha visto la luce fra settembre ed ottobre verrà soddisfatti i propri desideri mangiando una cheesecake. Basterà dunque, per far felici una Bilancia, preparare un fondo di biscotti, ricoprirlo con lo yogurt lavorato con lo zucchero. Infine decorare il tutto con una salsa di frutta.

Lo Scorpione invece non saprà resistere ad una crema di ricotta con praline al pistacchio. Ad ogni “pallina” si appagherà la voglia di dolce dei nati fra ottobre e novembre.

Infine i desideri del Sagittario si esaudiranno con una torta allegra e bella da vedere: la torre di pancake. Per realizzarla possiamo dare libero sfogo alla fantasia. Dunque si potrà guarnire ogni pancake con della crema alla frutta. In alternativa potremmo impilarli e lasciar colare una cascata di cioccolato dall’alto.

Chi non crede invece nei poteri dello zodiaco, potrà utilizzare questi semplici consigli per preparare un dolce senza forno nelle giornate più afose.

