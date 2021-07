Agosto è il mese più caldo dell’anno. Non ci stiamo riferendo solo alla temperatura, ma anche al cuore. Infatti è proprio in questa stagione che spesso nascono storie d’amore appassionanti ed indimenticabili. Ebbene, per sapere chi avrà la fortuna di vivere delle “esperienze bollenti” seguiamo le indicazioni delle stelle. Dunque, ecco i 3 segni zodiacali che faranno strage di cuori ad agosto.

I Gemelli

Secondo gli esperti di astrologia, dopo oltre un anno di lockdown questa estate sarà il momento della riscossa in particolare per i nati tra il 21 maggio ed il 22 giugno. Il fascino dei Gemelli sarà al massimo del suo splendore proprio nel mese di agosto. In particolare questo segno troverà l’anima gemella. Probabilmente, quindi, non sarà solo un’avventura d’amore estiva. I Gemelli sono destinati a vivere un amore che si trasformerà in una storia seria. L’unico giorno da bollino nero di tutto il mese sarà l’11 agosto. Infatti è possibile che si crei tensione nelle coppie a causa dell’opposizione di Mercurio a Giove.

Il Capricorno

Un altro segno zodiacale sulla cresta dell’onda è il Capricorno. Secondo gli astri, per coloro che sono venuti al mondo a cavallo fra due anni un’esperienza amorosa semiseria raggiungerà l’apice del romanticismo ad agosto. Il Capricorno si troverà coinvolto al 100% in una relazione amorosa indimenticabile. In particolare gli ultimi giorni del mese questo segno avrà tutti i pianeti in posizione favorevole. Chi è nato sotto questo segno si sentirà dunque felice ed appagato

Ed infine sarà un’estate ricca di particolari emozioni per i nati sotto il segno dei Pesci. La freccia di cupido colpirà il cuore in un momento inaspettato. Dunque teniamo gli occhi ben aperti mentre prendiamo il caffè al bar o in giro con il solito gruppo di amici. Ebbene i nati fra febbraio e marzo dovranno tenersi pronti a vivere l’amore con la “A maiuscola.

Per gli altri segni zodiacali sarà un mese all’insegna del divertimento e della spensieratezza.

