La vita frenetica e la scarsa disponibilità di ore libere talvolta riducono il tempo da dedicare ai pasti. La diretta conseguenza di una simile condizione è che spesso si mangia in fretta tutto quello che c’è nel piatto. Un simile comportamento potrebbe avere delle ricadute sulla facoltà digestiva della persona e alterarne alcune funzioni. Ecco un semplice trucco per ridurre pancia gonfia e gas intestinali dopo i pasti.

Quali sono i sintomi di un intestino sofferente

L’importanza della salute intestinale è ormai oggetto di approfondite indagini scientifiche. La ragione risiede nella forte influenza che i microrganismi che popolano l’intestino hanno su molti altri organi, apparati e tessuti. Infatti pochi sanno che per mantenere il cervello in salute è importante curare anche quest’altro organo.

Che connessione hanno masticazione e salute gastrointestinale? Quando si parla di disbiosi intestinale si intende una alterazione della flora batterica umana che popola l’intestino. La composizione di tale sistema di microrganismi è estremamente complesso e differente da individuo a individuo. Non è un caso che lo si possa definire come una sorta di impronta digitale interna che ciascuno possiede. Le cause che possono determinare la disbiosi sono molteplici e riguardano lo stile alimentare, l’utilizzo di alcuni farmaci o condizioni patologiche. I sintomi più frequenti sono nausea, cattiva digestione, formazione di gas intestinali e in alcuni casi infezioni o disturbi del sonno.

Ecco un semplice trucco per ridurre pancia gonfia e gas intestinali dopo i pasti

Il processo digestivo comincia a partire dalla bocca. La saliva impasta e contiene tutta una serie di enzimi che aggrediscono il cibo e iniziano a scomporlo. Il tempo e le modalità di masticazione possono fortemente influenzare i processi digestivi che avvengono nello stomaco e nell’intestino influenzandone l’efficacia. Un recente studio scientifico ha ad esempio dimostrato la stretta correlazione che esiste tra stress, masticazione e produzione di saliva.

Masticare velocemente e ingoiare il cibo in pezzi poco impastati potrebbe rallentare la digestione che nello stomaco non avviene più per via meccanica ma chimica. Ecco allora che possono subentrare sensazioni di gonfiore e pesantezza. Tali ricadute possono ripercuotersi anche sull’intestino nel quale il cibo permane in fermentazione troppo a lungo. In alcuni casi, è possibile che si verifichino dei danni alle pareti o una anomala produzione di batteri che fanno scatenare uno squilibrio a livello della flora batterica. Dedicando dunque un adeguato tempo alla masticazione, è possibile ridurre molti dei fastidi gastrointestinali di cui spesso si soffre. In alcuni casi possono tornare utili alcuni specifici alimenti che aiutano a riequilibrare la flora batterica in maniera naturale. In questi casi, è sempre preferibile chiedere consiglio al proprio medico o specialista della nutrizione per conoscere ed applicare un piano alimentare adeguato.

