Abbiamo visto nei giorni scorsi che davvero pochi sanno che agosto è il mese perfetto per piantare questi 3 meravigliosi fiori. Ma il periodo che va dall’inizio di questo mese fino ai primi di settembre è anche il migliore per la fioritura di alcune piante. Non è assolutamente vero che il periodo delle ferie è un momento di “stanca” per le coltivazioni casalinghe, anzi. Ad esempio, queste 2 meravigliose piante raggiungeranno il top della bellezza tra Ferragosto e settembre, come vediamo nell’articolo dei nostri Esperti.

Questa stupenda pianta tropicale

La prima pianta che trae beneficio da questi giorni teoricamente meno caldi e meno aridi è una splendida creatura tropicale: la begonia. Ne esistono addirittura più di 1.500 specie di questa pianta perenne che sembra non smettere mai di stupirci. Sono proprio i suoi fiori così semplici ma splendidamente variopinti a fare di questa pianta una delle preferite di casa. Consideriamo anche che qualsiasi tipo di begonia piantiamo non ha bisogno di particolari cure. È però molto importante che abbia luce più ore possibili al giorno ma non quella diretta del sole. Se infatti notiamo che sui suoi petali si formano delle macchioline scure, è proprio a causa di un’eccessiva esposizione solare. La begonia si presta alla coltivazione sia a terra che in vaso, a patto però di essere sempre arricchita di concime. Non dimentichiamoci che ama in modo particolare l’acqua soprattutto d’estate. La begonia non ha bisogno di una vera e propria potatura, ma unicamente dell’eliminazione delle foglie morte e secche.

Queste 2 meravigliose piante raggiungeranno il top della bellezza tra Ferragosto e settembre

E se ci sono anche delle splendide piante poco conosciute che in estate danno il meglio di sé, l’iris è invece molto nota. Gli esperti considerano questa bellissima pianta una delle più semplici in assoluto da coltivare. Ma nonostante questo l’iris, che in greco significa “arcobaleno”, possiede davvero una bellezza intensa in grado di fare la differenza sui balconi e nelle aiuole. Talmente bello questo fiore che si dice lo utilizzassero già gli antichi egizi. Nella mitologia greca era addirittura il fiore preferito e protetto da Era, moglie di Zeus.

Quando acquistiamo però gli iris dobbiamo informarci su quale tipo di varietà stia cadendo la nostra scelta. Non tutte, infatti sopportano i climi freddi e rigidi di certe zone del nostro Paese. Ricordiamo in ogni caso che l’iris ama alternare la luce del sole a ore di ombra. E facciamo anche molta attenzione perché questo fiore soffre terribilmente gli sbalzi e le correnti d’aria.

Per chi ama i fiori particolari, questo è anche il momento perfetto per dedicarsi all’ibisco.

