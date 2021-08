Le stelle rivelano che il mese di agosto sarà particolarmente ricco di incontri d’amore per tutti. Ma attenzione, perché “non è tutto oro quel che luccica”. Come abbiamo già visto, secondo gli astrologi infatti alcuni segni zodiacali faranno strage di cuori. Questo dunque può trasformarsi in un problema per chi sta vivendo una seria storia d’amore. Dunque occhi aperti questa estate se il nostro partner è di uno di questi 3 segni zodiacali.

Mai fare “muro contro muro” con un Capricorno

Chi ha scelto una dolce metà nata sotto il segno del Capricorno, già conosce bene i suoi rigidi schemi mentali. La grande capacità di analisi di questo segno lo rende molto pratico. Tuttavia durante il mese di agosto sarà ancora più inflessibile. Se qualcuno non si comporta secondo i suoi piani, non si farà scrupoli ad allontanarlo immediatamente. Questo rischio lo corre anche un partner di lunga data. Dunque, attenzione a non “fare muro contro muro” se amiamo un Capricorno. Cerchiamo invece di mantenere aperto il dialogo per evitare rotture definitive anche per futili motivi.

Occhi aperti questa estate se il nostro partner è di uno di questi 3 segni zodiacali

La passione per l’avventura scorre nelle vene del Sagittario 12 mesi all’anno. Ma sarà nel mese di agosto che non riuscirà proprio a tenerla a freno. Questa ricerca continua di novità lo renderà preda di facili avventure. Dunque non perdiamo d’occhio un partner nato a cavallo di novembre e dicembre. Cerchiamo di farci trovare pronti a vivere nuove avventure per rimanere sempre “l’unica” novità di cui il Sagittario ha bisogno.

Infine non possiamo non nominare il segno dei nati nel mese più caldo dell’estate: il Leone. Un segno che conquista per la sua forza ed il suo carisma. Di solito ci si affida totalmente ai nati con la criniera. Ma non sempre la fiducia è ben riposta. Infatti i Leone hanno un bisogno continuo di nutrire il loro smisurato orgoglio. Nel farlo capita che calpestino i sentimenti dei loro partner senza neanche accorgersene. Il segreto per mantenere un rapporto sereno con i nati sotto questo segno è uno solo: farli sentire sempre come dei Re.

