Ci avviciniamo a grandi passi verso la settimana più bella e attesa dell’estate, quella che ci porterà dritti a Ferragosto. Abbiamo già scelto la meta per le nostre vacanze e non ci resta che controllare una cosa: le stelle ci saranno favorevoli? Per alcuni segni lo saranno in maniera incredibile. Ecco i 4 fortunati segni zodiacali che passeranno un ferragosto davvero indimenticabile e le possibili sorprese in arrivo.

L’oroscopo di Ariete e Leone

Grandissime novità positive per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone. I primi sono reduci da una settimana difficile dal punto di vista lavorativo e della salute. Ma la svolta è dietro l’angolo e il Ferragosto sarà all’insegna anche delle belle sorprese negli affetti. I single potrebbero scoprire nuovi amori. Le coppie consolidate vivranno una settimana all’insegna della riscoperta e diranno addio alla monotonia.

Continua il periodo positivo iniziato ad agosto anche per i nati sotto il segno del Leone. La prossima settimana sarà davvero incredibile e potrebbe portare l’inizio di una storia d’amore importante. La salute non darà problemi e sono attese anche novità positive in ambito lavorativo.

Quella che va dall’8 al 15 agosto sarà una settimana tutta da vivere anche per Toro e Capricorno. I nati dal 20 aprile al 20 maggio potranno beneficiare dell’energia mancata nelle ultime settimane e raggiungeranno il massimo splendore proprio nel weekend. E anche se il lavoro regala molte soddisfazioni è il momento di godersi una vacanza all’insegna del relax.

Sarà un Ferragosto ricco di soddisfazioni anche per i Capricorno. La fortuna tornerà a sorridere e finalmente potrebbe arrivare un traguardo lavorativo inseguito per molto tempo. Ottime notizie anche sul fronte dei rapporti di coppia e su quello della salute.

La prossima settimana la Luna passerà dalla casa del Leone e si fermerà in quella della Vergine fino a mercoledì. Da qui passerà dalla Bilancia per arrivare nella casa dello Scorpione nel weekend.