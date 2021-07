Agosto è alle porte e per moltissime persone è arrivato il momento di prenotare le meritate vacanze. Purtroppo, però, agosto è anche il mese in cui le principali località si riempiono di turisti. Ma niente paura. Possiamo riuscire a goderci il meritato relax anche in questo periodo. Ecco i 5 luoghi da visitare ad agosto per stare al riparo dal caos dei vacanzieri.

Giannutri e la Liguria

La Toscana è famosa per le sue spiagge e per le sue isole. Soprattutto per l’Isola d’Elba, uno dei luoghi di mare più amati. Ma l’Elba è anche il luogo in cui c’è la maggior concentrazione di turisti, italiani e stranieri. Se non vogliamo rinunciare al mare e passare una vacanza tranquilla possiamo scegliere Giannutri, in provincia di Grosseto. É praticamente incontaminata e ha due spiagge meravigliose: Cala Spalmatoio e Cala Maestra.

Se amiamo la natura e non abbiamo paura di affrontare i percorsi più impervi non possiamo perderci Montemarcello, in Liguria. Da questo piccolo paesino si raggiunge Punta Corvo, una delle spiagge meno frequentate e più selvagge del Paese.

Sempre in Liguria possiamo scoprire un altro luogo estremamente suggestivo: Punta Crena, in provincia di Savona. Qualche anno fa alcuni siti specializzati l’hanno definita la spiaggia più bella d’Italia. Di sicuro è una delle più tranquille. Si può raggiungere solo via mare o facendosi calare dalla cima di una parete rocciosa.

5 luoghi da visitare ad agosto per stare al riparo dal caos dei vacanzieri: le perle nascoste di Puglia e Calabria

Spostiamoci verso sud per scoprire uno dei paradisi nascosti della Puglia. Vicino a Otranto possiamo trovare la Baia dell’Orte. Se la scegliamo per le vacanze ci troveremo immersi in un paesaggio di calette incontaminate e in cui l’uomo ha lasciato davvero poche tracce.

Ultima tappa del nostro viaggio tra i luoghi nascosti dello Stivale è la Calabria. Vicino alla famosissima Tropea c’è un posto davvero magico: la Baia di Riaci. Questo paradiso terrestre è la patria delle escursioni e se lo visitiamo avremo la possibilità di trovare incredibili spiagge sabbiose alternate a grotte marine. E per dare un tocco di magia alla vacanza non possiamo rinunciare al bagno in un mare che sembra uscito dalla tavolozza di un pittore.