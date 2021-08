Una pianta erbacea perenne che spesso nasce in maniera spontanea nei terreni incolti o ai bordi delle strade di campagna. Le sue origini sono molto antiche, infatti le innumerevoli proprietà benefiche erano già state scoperte dal popolo egiziano e da quello greco.

Il suo sapore è davvero inconfondibile; un gusto amarognolo ma piacevole al palato.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco che parliamo della cicoria, una pianta che fa parte della cultura contadina di molte regioni d’Italia.

La cicoria è facile da riconoscere, si presenta come una pianta dal fusto eretto, con delle foglie lunghe e seghettate a forma di lancia.

Se la semina avviene nei mesi di luglio ed agosto, la raccolta avverrà in autunno per la varietà precoce e in inverno per quella tardiva.

Un alimento povero di calorie ma ricco di benefici

È una verdura semplice, rustica e spesso sottovalutata ma che vanta numerose proprietà benefiche utili al nostro organismo.

L’apporto calorico molto basso, circa 17 calorie per 100 grammi e la quantità di acqua contenuta, rendono la cicoria un alimento leggero, facilmente digeribile e che stimola la diuresi. Un alimento depurativo e antiossidante che consumato regolarmente, riduce i sintomi della stitichezza, favorendo in modo naturale, il movimento intestinale.

Si semina in estate e si raccoglie in autunno questo potente antinfiammatorio che protegge le articolazioni

La cicoria è un vero e proprio antinfiammatorio naturale, utile per la cura delle articolazioni. Una tesi avvalorata da questo studio, che prende in esame gli estratti della radice di cicoria.

I pazienti con problemi all’anca e alle ginocchia hanno riscontrato un miglioramento del 20% del dolore e della rigidità articolare. I risultati di questo studio pilota suggeriscono che l’estratto della radice di cicoria svolge un ruolo molto importante nella gestione dell’osteoartrite.

Quindi si semina in estate e si raccoglie in autunno questo potente antinfiammatorio che protegge le articolazioni.