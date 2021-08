C’è chi va in vacanza e quando sceglie la destinazione va in cerca dei luoghi più famosi e premiati d’Italia. C’è chi, al contrario, ama la tranquillità e vuole trascorrere le proprie ferie all’insegna del relax. Ma c’è anche un’altra categoria di persone: quelle che associano la vacanza all’avventura e alla scoperta di nuovi luoghi. E questo articolo è perfetto per loro. Sono queste le 5 calette incontaminate che non possiamo assolutamente perderci ad agosto. A volte non sono sulle mappe o sono difficili da raggiungere. Ma lo sforzo verrà ampiamente ripagato.

Sardegna e Puglia

Se abbiamo scelto la Sardegna per le nostre vacanze dobbiamo assolutamente fare tappa a Cagliari. A quasi 50 chilometri dal capoluogo si trova Porto Giunco, una spiaggia di candida sabbia immersa nella natura. Qui potremo ammirare anche lo Stagno dei Notteri, la patria sarda dei fenicotteri rosa.

Ma l’isola nasconde anche un’altra perla incredibile: Cala Capriccioli, sulla Costa Smeralda. Non è facile da raggiungere ma se ci riusciamo ci troveremo immersi in un paesaggio fatto di rocce gialle e rosa e acqua cristallina. Una vera e propria oasi naturale.

Al largo della Puglia c’è una delle calette più suggestive d’Italia, Cala delle Arene. La troviamo nell’Isola di San Domino e ha una particolarità: è l’unica spiaggia completamente sabbiosa di tutte le Tremiti.

Sono queste le 5 calette incontaminate che non possiamo assolutamente perderci ad agosto: Marche e Liguria

Risaliamo la penisola e facciamo tappa nelle Marche per fermarci sulla Riviera Del Conero. Qui non possiamo perderci la Baia delle due Sorelle, famosa per le rocce gemelle incastonate nel mare di fronte alla baia. Possiamo raggiungerla solo via mare ma ne vale la pena. La difficoltà nei collegamenti ha preservato l’ambiente così come scolpito dalla natura.

Se amiamo la storia antichissima dobbiamo assolutamente fermarci a Ventimiglia per visitare la Spiaggia dei Balzi Rossi. Si trova a pochi minuti dalla Francia e contiene grotte che recano testimonianze preistoriche. Per arrivare dovremo scendere da una parete rocciosa ma troveremo una spiaggia bianca, un mare azzurro intenso e delle incredibili rocce rosse.