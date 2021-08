Quante volte, o a chi almeno una volta nella vita, non è capitato di avere l’addome gonfio? Una condizione di costipazione e disagio anche molto frequente oggigiorno.

A causa dello stress, di un’alimentazione sregolata, magar ricca di zuccheri e povera di fibre, ma anche da una vita sedentaria il nostro intestino comincia a diventare pigro.

Le cause del gonfiore addominale però possono essere molteplici. Infatti, ad esempio anche le intolleranze alimentari, gli abbinamenti di alimenti sbagliati o semplicemente qualche piccolo errore possono causare questo tipo di fastidio.

Mai più pancia gonfia con questi 5 rimedi efficacissimi per un addome perfettamente piatto

Un errore comune è quello di pensare che mangiare in modo sano significa poter mangiare tanto, ma l’eccesso, come in tutte le cose, non è mai consigliato. Infatti spesso la pancia gonfia è causata dall’introduzione di molte fibre, troppa verdura e cereali integrali.

Tuttavia è possibile attenuare o eliminare in alcuni casi, questo fastidio semplicemente con dei piccoli accorgimenti: i classici rimedi della nonna.

Il primo rimedio è consumare frutta e verdura lontano dai pasti. Queste sono alimenti molto zuccherini e ricchi di fibre che tendono a rallentare il processo digestivo, favorendo quindi i processi di fermentazione che causano gas intestinali. Abbiamo descritto questi aspetti anche in questo articolo Attenzione a mangiare dopo i pasti questo comunissimo frutto estivo che gonfia la pancia.

Un altro rimedio contro il gonfiore è bere prima dei pasti almeno 2 bicchieri d’acqua. Ciò ci permetterà di avere un minore senso di fame e di mangiare con maggiore lentezza. Anche 30 minuti dopo il pasto è possibile bere un paio di bicchieri d’acqua per migliorare la digestione. Mentre è sconsigliato berne troppa durante il pasto perché potrebbe rallentare il processo digestivo.

In uno stato già di gonfiore addominale ricorrente, invece, bisogna evitare di consumare troppe verdure e soprattutto quelle molto fibrose come melanzane, carciofi e scarola. Fare attenzione anche ai cavoli, cavolfiori, broccoli che favoriscono maggiormente la produzione di gas intestinali.

Infine, anche i legumi come fagioli, piselli, ceci, lenticchie sono spesso causa di gonfiore addominale. Questo perché gli oligosaccaridi che li compongono tendono a raggiungere il nostro intestino dove vengono frammentati causando meteorismo. Meglio preferire legumi decorticati e tenerli a bagno per almeno 12/24 ore, e poi cuocerli con una foglia di alloro all’interno della loro acqua.

Consigli utili

Il consiglio è quello di seguire un’alimentazione perfettamente bilanciata e sana. Inoltre rivolgersi ad uno specialista di settore che ci permetterà di attuare abbinamenti alimentari equilibrati e di evitare di incorrere in questi fastidiosi disagi.