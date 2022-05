La moda non è solo un abito da indossare. Le grandi maison hanno infatti deciso di mettere in commercio giganteschi libri che raccolgono la storia del brand con tutte le immagini di sfilata.

Un oggetto prezioso per chi studia moda, per chi disegna o per chi fa il critico di moda; un oggetto di arredo per chi semplicemente ama la moda. È infatti diventato un trend dell’arredo avere sulla libreria dei libri moda, anche perché spesso hanno dei colori che si mixano perfettamente con il resto del living. E quindi, tra la narrativa e i romanzi che siamo soliti leggere, aggiungiamo anche i libri sulla moda.

I book più gettonati sono sicuramente quelli di Prada, Saint Laurent, Chanel e Louis Vuitton. Parallelamente al filone sfilate e pagine che completano l’arredo di casa, ci sono dei libri che invece raccontano la moda. Libri che la approfondiscono, che analizzano i suoi processi creativi, le sfilate, i tanti lavori che ci sono e danno significato al vestire.

Ecco i 3 libri sulla moda assolutamente da leggere se si vuole conoscere al meglio questo settore

La moda di oggi è sicuramente diversa da quella dei vecchi couturier. Si deve incontrare con i vari dipartimenti marketing, con la comunicazione, con le vendite e con i grandi gruppi (ad esempio Kering o LVMH). Comprendere tutto questo può essere complesso. Fortunatamente ci sono alcuni libri che possono esserci d’aiuto.

Il primo libro su cui ci vogliamo soffermare è Le forme della moda. Cultura, industria, mercato, comunicazione di Maria Luisa Frisa. Libro pubblicato già nel 2015 e aggiornato nel 2022. Perché oggi tutto è diverso. Un libro, quindi, che parla di moda come linguaggio universale e che alla fine parla di tutti noi.

Le arti interconnesse

Andrea Batilla torna con un nuovo libro: L’alfabeto della moda. Il mondo della moda di oggi in 26 lettere. Un book per tutti coloro che vogliono orientarsi nel multiverso della moda passata e contemporanea. Un libro che però non è solo sulla moda, ma alla fine è sul Mondo, poiché si incontreranno anche la musica e la pubblicità. E anche i social, le persone e gli eventi.

E poi un libro che si interroga su una delle grandi domande della moda: Che cosa è una sfilata?. Non è più una semplice passerella di abiti, dove i clienti guardano i vestiti da acquistare. Oggi la sfilata è uno specchio della società, è politica, è dare voce a qualcuno, è raccontare qualcosa. Alla fine quella sfilata siamo noi. A raccontarlo è Claudio Calò in La sfilata di moda come opera d’arte.

Ed ecco i 3 libri sulla moda assolutamente da leggere se vogliamo capirci un pochino di più di questo settore apparentemente facile e superficiale.

Se però il desiderio è quello di leggere dei libri che parlano di moda e che la analizzano storicamente, ci sono due libri da leggere che non possono mancare.

