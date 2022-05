Affrettiamoci per queste 17 posizioni aperte in Ferrovie dello Stato rivolte sia a candidati diplomati che laureati

La lista delle carriere disponibili in Ferrovie dello Stato si arricchisce di nuove opportunità lavorative. Alcune di queste risalgono a circa due settimane fa, altre sono state aggiunte negli ultimi giorni. I profili disponibili sono rivolti tanto a candidati diplomati che laureati e a vari livelli di carriera.

Assunzione con contratto a tempo indeterminato

Affrettiamoci per queste 17 posizioni aperte con scadenza variabile. Prendiamo, ad esempio, la posizione per “Assistente Lavori Realizzazione Opere Civili”. Le risorse selezionate si occuperanno di effettuare controlli dei lavori in fase realizzativa e supportare il Direttore Lavori. Inoltre, dovranno predisporre la documentazione formale e contabile, vigilare sulla sicurezza in cantiere e verificare l’avanzamento fisico degli impianti e delle opere.

Per questo ruolo si ricercano candidati in possesso di un diploma di scuola media superiore o laurea triennale o magistrale in specifiche aeree. Fra queste, ingegneria civile e ambientale e ingegneria dei trasporti. Chiudono il quadro dei requisiti una serie di conoscenze riportate nell’annuncio integrale, necessarie per il ruolo selezionato. L’assunzione avverrà con contratto a tempo indeterminato e la data di scadenza dell’offerta è fissata per il 29 maggio 2022.

È di oggi la data di pubblicazione dell’annuncio “Assistente Lavori Realizzazione Opere Tecnologiche”. I candidati assunti si occuperanno di effettuare mansioni simili a quelle sopra riportate. È indispensabile il possesso di un diploma di istituto tecnico o laurea triennale o magistrale in ambiti quali ingegneria edile, civile e dei trasporti. Oltre alle competenze specifiche, si richiede la piena disponibilità a trasferte frequenti sul territorio nazionale. Completano il profilo attitudine al lavoro in team, capacità relazionali, comunicative e di sintesi, pianificazione e orientamento al cliente.

Il termine ultimo per l’invio della domanda è il 6 giugno 2022 e la sede finale di lavoro è Firenze. Il tipo di contratto previsto è a tempo indeterminato.

Affrettiamoci per queste 17 posizioni aperte in Ferrovie dello Stato rivolte sia a candidati diplomati che laureati

La lista completa delle offerte di lavoro per Ferrovie dello Stato è disponibile sulla piattaforma ufficiale del Gruppo. Attraverso i filtri di ricerca, come settore, ruolo, sede e tipo di contratto, potremo restringere in autonomia il campo degli annunci.

Per gli interessati a posizioni a tempo indeterminato, poi, sono disponibili 20 posti di lavoro per i quali non è richiesto un titolo di studio specifico.

