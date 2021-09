Sono brevi, pieni di riflessioni e scritti da grandi autori. Ecco dei romanzi brevi assolutamente da leggere almeno una volta nella nostra vita. Quando pensiamo di leggere un libro dei grandi autori della letteratura spesso ci spaventiamo.

Pensiero comune è che sono troppo lunghi e pesanti, ma alcuni sono veramente belli. Pensiamo a “Guerra e Pace” di Tolstoj, questo è uno dei libri più belli mai scritti, ma ad averlo letto sono veramente in pochi. Certo non è un libro che divori in qualche giorno viste le sue 1.463 e le famose parti in francese. Quindi per il momento optiamo per qualcosa di più leggero. Alcuni romanzi brevi di famosi autori della letteratura.

Ecco dei romanzi brevi assolutamente da leggere almeno una volta nella nostra vita

Un romanzo veramente interessante è “Notti bianche” di Fëdor Dostoevskij. Il breve romanzo ha come sfondo la città di San Pietroburgo. E vede protagonisti due giovani ragazzi. Il libro è diviso in 4 notti, le famose notti bianche. E in queste notti i due giovani si apriranno l’un all’altra. Lui racconterà il suo distacco dalla realtà, il mondo del teatro e del fantastico. Lei invece racconterà i problemi della vita quotidiana e il suo amore perduto.

“Un giorno questo dolore ti sarà utile” di Peter Cameron

Un romanzo che si concentra sulla vita di James, un giovane ragazzo che vive a New York. Dopo la scuola lavora nella galleria d’arte della madre, e qui cerca online una casa dove andare a vivere per coltivare le sue passioni. Navigando in rete un giorno il protagonista si iscrive ad una chat d’incontri. E da quel giorno in poi la sua vita cambierà.

“La Caduta” di Albert Camus

Quest’opera breve di Camus può sembrare apparentemente semplice, poiché la trama del libro non è molto complessa. Infatti racconta la storia di un uomo, un avvocato parigino, che vive ad Amsterdam. Tramite un dialogo con un personaggio sconosciuto ripercorre tutta la sua esistenza: dal successo fino all’arrivo in solitaria in Olanda. Questo libro è una auto analisi che il personaggio fa a se stesso. Infatti egli si rende conto che dietro ogni suo gesto positivo in realtà si nasconde parte del suo egocentrismo. La necessità di sentirsi superiore, di sentirsi buono, virtuoso e intelligente. Un libro quindi che va oltre le semplici parole messe in fila. Un libro che indaga l’esistenza e la coscienza umana.

Approfondimento

Cuore in gola e occhi puntati sullo schermo con questa serie tv di Netflix