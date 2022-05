Quando prepariamo dei dolci o dei primi piatti, come ad esempio la carbonara, capita di dover utilizzare soltanto i tuorli dell’uovo. L’inevitabile conseguenza, quindi, è che molto spesso avanzino gli albumi, che bisogna in qualche modo consumare. Questo è importante non solo perché è un peccato sprecare cibo, ma anche perché gli albumi contengono delle proprietà nutrizionali davvero eccezionali.

Essi, infatti, sarebbero un’ottima fonte di proteine di alta qualità e di vitamine, come quelle del gruppo B, che sono alleate del metabolismo. Inoltre, contengono anche sali minerali come magnesio, zinco e selenio, il quale risulterebbe importante per la sua azione antiossidante.

Sulle nostre pagine abbiamo già visto che, oltre alle meringhe e alle frittate, si possono realizzare tantissime ricette altrettanto semplici e veloci con gli albumi. In questo articolo vedremo come preparare una gustosissima torta, che ci sorprenderà per la sua facilità di esecuzione. Per farla ci vorranno:

10 albumi;

220 g di zucchero semolato;

160 g di farina 00;

6 g di lievito per dolci;

un cucchiaino di estratto di vaniglia;

un cucchiaio di succo di limone;

25 g di zucchero a velo.

Per sfruttare al meglio gli albumi avanzati, ecco una torta istantanea morbida, fragrante e senza burro

Per prima cosa, con l’aiuto di una frusta elettrica, iniziamo a montare gli albumi a neve, aggiungendo il sale e lo zucchero semolato. Durante questo processo, dovremmo inserire, poco per volta, anche lo zucchero a velo. Allo stesso modo, uniamo poco alla volta anche la farina setacciata, l’estratto di vaniglia, il succo di limone e il lievito in polvere. Una volta ottenuto un composto omogeneo, versiamolo quindi all’interno di una teglia per ciambelle ed inforniamola a 180 gradi per 35 minuti.

Prima di estrarre la torta dal forno, effettuiamo la prova dello stecchino per verificarne la cottura. Quando sarà pronta, lasciamola raffreddare a temperatura ambiente e diamo una bella spolverata di zucchero a velo sulla superficie. Quindi, abbiamo appena visto che per sfruttare al meglio gli albumi avanzati possiamo preparare questa gustosissima torta senza troppi passaggi. Per darle un tocco in più, però, possiamo anche aggiungere dei pezzi di frutta fresca, come lamponi, fragole, kiwi o quello che ci ispira di più.

Lettura consigliata

