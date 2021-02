Chanel, Dior, Hermès, Gucci e Prada: qual è la storia che si cela dietro questi grandi brand? Come sono nati? Qual è la storia delle it bag di oggi? Per conoscere veramente tutto questo ci sono due libri sulla moda da leggere se si desidera essere degli esperti. Molte borse iconiche, come ad esempio la 2.55 di Chanel, portano con loro il peso del tempo e del cambiamento.

Molti oggetti non sono nati per caso, molti oggetti sono nati per delle necessità. Ad esempio se oggi moltissime ragazze portano la minigonna è grazie a Mary Quant, nota stilista britannica che negli anni 60 ha rivoluzionato il guardaroba femminile. La moda sicuramente è in continua evoluzione, ma ci sono alcune cose che non cambiano, perché sono storia.

Per conoscere quindi tutto questo e molto altro ovviamente è importante informarsi. Come? Leggendo i libri di grandi giornaliste della moda e storiche del costume. Vediamo quindi due libri sulla moda da leggere se si desidera essere degli esperti. Super consigliati e che si leggono anche nelle università di moda.

Moda: dalla nascita della haute couture a oggi, di Sofia Gnoli

Questo libro di 368 pagine è un racconto che ripercorre la storia della moda dalla figura del sarto fino all’età contemporanea. Si passa attraverso i grandi stilisti del tempo come Coco Chanel, Balenciaga, Christian Dior, Giorgio Armani e Miuccia Prada. Nel libro si racconta il mondo della haute couture, quello del ready to wear, per poi terminare con il mondo del fast fashion.

Storia della moda, di Enrica Morini

Questo libro di 607 pagine racconta gli ultimi tre secoli di moda. Racconta le fashion week di New York, di Londra, di Milano e di Parigi. Tra colonne di testo, fotografie e illustrazioni questo libro è un tuffo negli intensi anni della moda che è difficile dimenticare.

