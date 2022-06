Il caldo, le belle giornate, le temperature alte e il solleone caratterizzano questo periodo dell’anno, che inevitabilmente ci porta a trascorrere gran parte della nostra giornata all’aria aperta. In particolare, molti amano trascorrere diverse ore del proprio tempo su terrazzi e balconi.

A tal proposito, per renderli più graziosi, possiamo abbellirli con l’aiuto di piante coloratissime, pouf, sedie e tavolini in stile shabby chic, con fioriere particolari e fili di lampadine da posizionare lungo tutta la parete.

Ma per avere terrazzi e balconi coloratissimi e profumati come quelli che almeno una volta nella vita abbiamo visto e che ci hanno lasciato a bocca aperta, sono queste le 3 piante che dovremmo assolutamente avere.

La petunia ricadente

La petunia ricadente. anche detta surfinia, è una pianta che si sviluppa in ampiezza. Ideale per trasformare balconi e terrazzi in un’immensa distesa di fiori colorati.

Questa pianta è di facile coltivazione e non richiede particolari attenzioni. Basterà innaffiarla una volta ogni 7 giorni ed aggiungere del fertilizzante al terreno una volta al mese. La petunia ricadente ama il sole diretto, ma cresce bene anche in penombra. La sua fioritura va da maggio ad ottobre ed è sempre molto abbondante. Le colorazioni dei suoi fiori invece sono varie, dal viola, all’arancio passando per il rosa e l’azzurro chiaro.

Ecco i 3 fiori facili da coltivare in estate su terrazzi e balconi per una distesa colorata che terrà lontano i vicini spioni

I gerani parigini sono tra i fiori più resistenti in natura, infatti tollerano bene sia il freddo che il caldo. Questa pianta cresce in lunghezza tanto da arrivare a raggiungere anche i due metri. È una pianta di facile coltivazione che cresce bene anche nei vasi ed esposta al pieno sole.

Lobelia

Anche la Lobelia appartiene alle piante a cascata coloratissime. Infatti questa pianta presenta dei piccoli fiori colorati numerosissimi, nelle tonalità che vanno dal blu intenso al bianco. La Lobelia preferisce l’ombra o la penombra mentre non ama il sole diretto. Dunque è perfetta da posizionare in quelle zone del terrazzo più nascoste per renderle meno cupe e più colorate.

Ebbene, ecco i 3 fiori facili da coltivare in estate, ai quali possiamo affiancare numerosi altri fiori da balcone dall’effetto scenografico. Pertanto, non resta che scegliere quello più adatto alle nostre esigenze e ai nostri gusti per dare ai nostri terrazzi e balconi 50 sfumature di colori.

