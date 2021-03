Oggi vogliamo parlare di una pianta in grado di rendere i nostri terrazzi dei veri e propri cieli stellati.

È la Night Sky, una varietà di petunia che attraverso la sua fantasia e i suoi colori che vanno dal viola intenso al blue notte. E costellate da puntini bianchi richiamano nella nostra mente l’idea di vere e proprie stelle in un cielo notturno.

È incredibile come questa pianta facile da coltivare trasformerà il nostro balcone in un cielo stellato con i suoi meravigliosi fiori.

È una pianta molto rustica, facile da coltivare che ha bisogno di pochissime attenzioni.

Per essere bella e rigogliosa ha semplicemente bisogno di acqua. Essa è una classica petunia che riesce a sviluppare numerosissime corolle. Inoltre è di facile adattabilità di fatti, si adatta sia alle posizioni di appoggio che di caduta.

Come coltivare le petunie

Esse hanno bisogno di spazio, pertanto per coltivarle in vaso non ci sono problemi, l’importante è mettere una sola pianta per vaso.

Non vanno esposte a sole diretto per l’intera giornata e nemmeno in piena ombra. Anche se sono comunque piante che hanno bisogno di luce.

Per la potatura è necessario dapprima staccare i fiori secchi. Con delle forbici di potatura, tagliare la punta dei rami eliminando le parti sfiorite. Esse rifioriranno più rigogliose che mai.

Questi fiori necessitano come unica cura indispensabile l’acqua. Essa deve essere somministrata con frequenza quotidiana in piccole dosi. Evitare assolutamente il ristagno di acqua nei vasi che ne provoca la morte.

Curiosità e caratteristiche

La Night Sky è una pianta ibrida nata in laboratorio, creata da un’azienda tedesca che si occupa della creazione di piante ornamentali.

Questa tipologia di pianta ha riscosso un successo senza precedenti.

La loro fioritura è davvero qualcosa di inspiegabilmente bello, ma come tutte le petunie tende ad avere una breve durata in quanto non tollera bene le basse temperature invernali.

E per tutti gli amanti dei fiori, ecco come avere rose belle e rigogliose grazie a questi trucchetti semplici ma molto utili.