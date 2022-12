Assolutamente le 3 sciarpe più belle da indossare sono coprispalle, ad anello o con frange

Per vestirci sempre bene dovremo scegliere tra questi modelli di sciarpa adatti anche alle persone più freddolose, e perfetti da abbinare ad abiti eleganti o più sportivi.

Difficile resistere al freddo dell’inverno senza essere ben coperti. Sciarpa, cappello, guanti e chi più ne ha più ne metta, infatti, sono gli unici mezzi per stare bene in esterno anche quando le temperature sono molto rigide.

È anche vero, però, che molte persone eviterebbero volentieri di indossare questi capi, per una semplice “paura”. Temono, infatti, di risultare troppo goffi, a causa delle dimensioni e dello spessore di questi capi d’abbigliamento.

Da oggi, però, tutti potranno mettere da parte queste paranoie proprio grazie alle 3 tipologie di sciarpa più belle che esistano. Ognuna di queste soddisfa diverse esigenze, e si adatta a contesti più eleganti e formali o casual. Inoltre, queste 3 tipologie di sciarpa sono adatte a tutte le fasce d’età.

Assolutamente le 3 sciarpe più belle sono adatte anche per chi vuole coprire bene collo, spalle e testa

I fan assoluti di sciarpa e cappello cercano i modi migliori per abbinarli. Tra questi, poi, c’è chi proprio non sopporta il cappello, che tendenzialmente appiattisce i capelli, rovinando la piega.

Un elemento che mette d’accordo proprio tutti, però, è la sciarpa. È comoda, calda e avvolgente, perfetta per proteggere il collo e, in alcuni casi, anche le spalle.

Partiamo, quindi, con la tipologia di sciarpa più particolare e comoda da indossare, ovvero quella ad anello. Non tutti la conoscono ma, appena la scoprono, ne rimangono assolutamente entusiasti. Si tratta a tutti gli effetti di una sciarpa, costituita da un “pezzo unico”.

Non ci sarà, quindi, una parte finale e una iniziale, ma solo un’unica sciarpa tondo, ad anello, appunto. La vera caratteristica vantaggiosa di questa sciarpa è il suo essere pratica al massimo.

Infatti non ci saranno dubbi su come indossarla, perché basterà infilarla dalla testa e lasciarla cadere sulle spalle. Per un confort maggiore, potremmo decidere di chiuderla a 2 giri intorno al collo, per stare al caldo, coperti e sicuri. Questa sciarpa piace tantissimo sia agli adulti che ai giovanissimi.

Inoltre potremo anche alzarla sulla testa, per portarla a mo’ di cappello. Anche in questo caso, lo stile sarà dalla nostra parte.

La più calda e avvolgente in assoluto

Passiamo, quindi, ad un modello di sciarpa sicuramente più avvolgente, perfetto per i più freddolosi. Questa volta stiamo parlando della sciarpa coprispalle, che, come dice il nome, copre anche le spalle, a mo’ di mantella.

Il vero asso nella manica di questa sciarpa è il grande calore che regalerà a chi la indosserà. Infatti, si tratta di una sciarpa tendenzialmente molto grande, con cui riusciremo a coprire non solo il collo, ma anche le spalle. In più saranno così comode che, anche quando saranno vecchie e rovinate, le potremo riutilizzare per idee davvero geniali.

Un vero classico senza tempo

Infine, un altro modello di sciarpa che non passerà mai di moda è sicuramente quella con le frange. È un modello davvero intramontabile, divertente proprio grazie a queste frange che ne decorano le parti finali.

Se compreremo una sciarpa di questo tipo, saremo certi di avere un capo che durerà negli anni. Ecco perché sono assolutamente le 3 sciarpe più belle quelle che abbiamo appena descritto, e tutti dovremmo averle nell’armadio.